112-летний англичанин признан старейшим в мире мужчиной

Вейтон пережил пандемию испанского гриппа 1918-20 годов и несколько серьезных медицинских операций, но никогда не был в самоизоляции.

«Это тревожно и опасно. Я никогда не думал, что подобное может случится, как и никто другой. Я никогда не был изолирован прежде. У меня был грипп и болезни большинства детей, но я никогда не был в изоляции. Но мы ничего не можем с этим поделать. Вы можете делать только то, что можете. Не берите в голову того, что вы не можете», — сказал рекордсмен.

Вейтон родился в Халле, и был одним из семи детей в семье. Он и его жена Агнес путешествовали и работали по всему миру, пока не обосновались в Великобритании, где Вейтон работал преподавателем морского машиностроения в Городском университете в Лондоне до выхода на пенсию в возрасте 65 лет в 1973 году. На данный момент у Вейтона 10 внуков и 25 правнуков.

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