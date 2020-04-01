112-летний англичанин признан старейшим в мире мужчиной

О том, что Вейтон стал старейшим мужчиной на планете стало известно еще 23 февраляя 2020 года после смерти японца Читесу Ватанабе, которому было 112 лет и 355 дней. Однако теперь достижение британца официально внесено в Книгу рекордов Гиннеса.
Из-за пандемии коронавируса Вейтон находится в самоизоляции, поэтому вручить сертификат ему лично в руки не удалось. Документ отдали сотрудникам дома престарелых, а те передали его постояльцу.
Вейтон пережил пандемию испанского гриппа 1918-20 годов и несколько серьезных медицинских операций, но никогда не был в самоизоляции.
«Это тревожно и опасно. Я никогда не думал, что подобное может случится, как и никто другой. Я никогда не был изолирован прежде. У меня был грипп и болезни большинства детей, но я никогда не был в изоляции. Но мы ничего не можем с этим поделать. Вы можете делать только то, что можете. Не берите в голову того, что вы не можете», — сказал рекордсмен.
Вейтон родился в Халле, и был одним из семи детей в семье. Он и его жена Агнес путешествовали и работали по всему миру, пока не обосновались в Великобритании, где Вейтон работал преподавателем морского машиностроения в Городском университете в Лондоне до выхода на пенсию в возрасте 65 лет в 1973 году. На данный момент у Вейтона 10 внуков и 25 правнуков.
Старейшей женщиной на планете считается японка Канэ Танака, которой в январе исполнилось 117 лет.
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