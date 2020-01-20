По словам Кейтлин, идея создания маленьких глиняных коал появилась как способ поблагодарить друзей и членов семьи, которые внесли свой вклад в дело. Согласно информации на странице сборщика денег GoFundMe, глиняную коалу ручной работы в качестве благодарственного подарка получат жертвователи, которые внесут на счет фонда 50 долларов или больше.

Сам Оуэн говорит, что просто любит животных. Особенно ему нравятся коалы, потому что они лазают по деревьям.