7 фактов о ботанике, который рискует жизнью, чтобы сохранить память о природе

59-летний Хулио Бетанкур, биолог, профессор Колумбийского университета, уже три десятилетия занимается сбором образцов растений в глубоких джунглях Колумбии. Эта страна уступает по разнообразию животного и растительного мира только Бразилии. Неизменными спутниками Бетанкура всегда были садовые ножницы и блокнот, который со временем уступил место планшету.
Ученый сталкивался в джунглях с наркоторговцами, что неудивительно, учитывая, что около пяти процентов (169 тысяч гектаров) незаконных плантаций коки находятся в охраняемых природных зонах. Здесь же незаконно добывают золото с использованием методов, вредных для окружающей среды. К счастью, до сих пор доводы исследователя убеждали вооруженных людей не причинять ему вреда.
Однажды Бетанкур оказался на минном поле, выбраться с которого ему помогли местные жители. «Если бы не они, мы бы не рассказывали вам нашу историю», – говорит ботаник. Бетанкур убежден, что всегда стоит идти на риск, чтобы все могли узнать о столь богатом разнообразии видов в стране.
#JulioBetancur: el colombiano que salva la memoria verde de la deforestación https://t.co/t8823B42HA vía @elespectador— ForoNacionaAmbiental (@FNAmbiental) December 26, 2019
В гербарии Колумбийского университета находятся около 600 тысяч образцов различных растений. 23 тысячи из них собрал лично Бетанкур. Ботаник сравнивает гербарий с Великой Александрийской библиотекой в Египте, одной из самых значительных библиотек древнего мира.
В своих ранних экспедициях Бетанкур путешествовал по амазонским лесам, изучая виды, находящиеся под угрозой исчезновения. По оценкам Научно-исследовательского института биологических ресурсов им. Александра фон Гумбольта в Боготе, по меньшей мере 2100 видов растений находятся под угрозой исчезновения из-за обезлесения. Из 30 000 растений, зарегистрированных институтом в Колумбии, 26 процентов являются эндемиками. С 2010 года Колумбия лишилась более миллиона гектаров джунглей.
Бетанкур коллекционирует бромелии, которые хранит в своем доме с большой террасой в Боготе. Эти растения с красочными цветами от красного до зеленого служат источником воды для животных во время засухи. Среди них есть вид, который никогда прежде не был задокументирован. Ученый заметил его высоко на дереве в саванне Боготы и поднялся, чтобы взять несколько образцов. Бетанкур, ставший автором наибольшего количества названий в гербарии Колумбийского университета, пока не решается дать имя этой бромелии.
Бетанкур стал героем документального фильма под названием Homo Botanicus, который рассказывает об ученых, работающих в тропических лесах Колумбии.