7 фактов о ботанике, который рискует жизнью, чтобы сохранить память о природе

59-летний Хулио Бетанкур, биолог, профессор Колумбийского университета, уже три десятилетия занимается сбором образцов растений в глубоких джунглях Колумбии. Эта страна уступает по разнообразию животного и растительного мира только Бразилии. Неизменными спутниками Бетанкура всегда были садовые ножницы и блокнот, который со временем уступил место планшету.

Ученый сталкивался в джунглях с наркоторговцами, что неудивительно, учитывая, что около пяти процентов (169 тысяч гектаров) незаконных плантаций коки находятся в охраняемых природных зонах. Здесь же незаконно добывают золото с использованием методов, вредных для окружающей среды. К счастью, до сих пор доводы исследователя убеждали вооруженных людей не причинять ему вреда.

Однажды Бетанкур оказался на минном поле, выбраться с которого ему помогли местные жители. «Если бы не они, мы бы не рассказывали вам нашу историю», – говорит ботаник. Бетанкур убежден, что всегда стоит идти на риск, чтобы все могли узнать о столь богатом разнообразии видов в стране.