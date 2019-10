70-летняя велосипедистка преодолела «Дорогу смерти»

Начав кататься лишь несколько лет назад, Мирта Муньос покорила вершину экстремального велоспорта.

The world's most dangerous road spirals skyward nearly 11,000 feet, from the country's lowland jungles to the snow-capped peaks of the Andes.



But for 70-year old Bolivian Mirtha Munoz, it was a natural extension of a passion she picked up years ago.https://t.co/lcvTF37XmK