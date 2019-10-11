70-летняя велосипедистка преодолела «Дорогу смерти»

«Дорога смерти» — участок дороги Юнга в Боливии. Саму дорогу возвели в 1930 году, но вскоре она была признана опасной из-за крутого склона, узости, недостатка дорожных ограждений, дождей и тумана.

Велодорога начинается от джунглей и движется по спирали к снежным вершинам Анд. Она известна отвесными скалами и оползнями; с 1998 года здесь погибло по меньшей мере 18 велосипедистов. Во всей стране движение правостороннее, но для дороги Юнга сделано исключение — это необходимо для удобства оценивания расстояния от колеса до края дороги.