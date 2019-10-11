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Человек

70-летняя велосипедистка преодолела «Дорогу смерти»

11 октября 2019
Дорога Юнга, Боливия
Утёс дороги Юнга
Фото: WikiMedia Commons
Дорога смерти
«Дорога смерти», Боливия
Фото: AHLN, flickr.com
Начав кататься лишь несколько лет назад, Мирта Муньос покорила вершину экстремального велоспорта.

«Дорога смерти» — участок дороги Юнга в Боливии. Саму дорогу возвели в 1930 году, но вскоре она была признана опасной из-за крутого склона, узости, недостатка дорожных ограждений, дождей и тумана.

Велодорога начинается от джунглей и движется по спирали к снежным вершинам Анд. Она известна отвесными скалами и оползнями; с 1998 года здесь погибло по меньшей мере 18 велосипедистов. Во всей стране движение правостороннее, но для дороги Юнга сделано исключение — это необходимо для удобства оценивания расстояния от колеса до края дороги.

70-летняя жительница Боливии Мирта Муньос занялась ездой на велосипеде несколько лет назад по совету друга семьи и по совместительству психолога. Это было следствием эмоциональных переживаний, вызванных смертью её юного сына. Поначалу езда на велосипеде просто помогала Мирте бороться с горем. Теперь это её главная страсть.

Муньос приняла участие в 60-километровом марафоне Skyrace и успешно добралась до финиша, преодолев «Дорогу Смерти». «Это было вертикальное восхождение. Только вверх и вверх, без единой передышки», — рассказала Муньос после финиша гонки.

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Велосипедисты на дороге Юнга, Боливия
Фото: Wikimedia Commons
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Транспорт на участке дороги Юнга
Фото: WikiMedia Commons