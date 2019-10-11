70-летняя велосипедистка преодолела «Дорогу смерти»
«Дорога смерти» — участок дороги Юнга в Боливии. Саму дорогу возвели в 1930 году, но вскоре она была признана опасной из-за крутого склона, узости, недостатка дорожных ограждений, дождей и тумана.
Велодорога начинается от джунглей и движется по спирали к снежным вершинам Анд. Она известна отвесными скалами и оползнями; с 1998 года здесь погибло по меньшей мере 18 велосипедистов. Во всей стране движение правостороннее, но для дороги Юнга сделано исключение — это необходимо для удобства оценивания расстояния от колеса до края дороги.
The world's most dangerous road spirals skyward nearly 11,000 feet, from the country's lowland jungles to the snow-capped peaks of the Andes.— Onmanorama (@Onmanorama) October 8, 2019
But for 70-year old Bolivian Mirtha Munoz, it was a natural extension of a passion she picked up years ago.https://t.co/lcvTF37XmK
70-летняя жительница Боливии Мирта Муньос занялась ездой на велосипеде несколько лет назад по совету друга семьи и по совместительству психолога. Это было следствием эмоциональных переживаний, вызванных смертью её юного сына. Поначалу езда на велосипеде просто помогала Мирте бороться с горем. Теперь это её главная страсть.
Муньос приняла участие в 60-километровом марафоне Skyrace и успешно добралась до финиша, преодолев «Дорогу Смерти». «Это было вертикальное восхождение. Только вверх и вверх, без единой передышки», — рассказала Муньос после финиша гонки.