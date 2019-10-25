9-летний мальчик из Арзамаса пишет портреты на заказ в обмен на помощь приюту для животных

9-летний Павел Абрамов из Нижегородской области рисует портреты животных на заказ. Оплату за свою работу получает не деньгами, а кормом для животных и необходимыми вещами для приюта. Идея помогать приюту для животных родилась у него больше года назад.

«Паше всегда было жаль домашних животных, он стремился им помочь, ведь они оказались на улице не по своей воле, а по вине человека. У нас дома два кота, у его бабушки живут в частном доме и коты, и собаки. И когда ему было семь лет, он неожиданно придумал такой вот необычный способ помогать тем животным, у которых нет дома. Конечно же, мы его поддержали. И не только мы», – говорит Екатерина, мама юного художника.

Екатерина и Павел – участники группы «Что может маленький волонтер?» во «Вконтакте». В группе подчеркивается, что Павел не берет денег за свои рисунки, даже если заказ на его работу приходит из другой страны.



Фото: Vk.com/ Что может маленький волонтёр?

«Уже выполнено около 50 работ, которые были обменены на 700 кг продуктов, медикаменты и бытовые принадлежности для приюта», – говорится в сообщении группы.

«Никакой рекламы мы не даем. Люди сами нас находят, в основном через знакомых. Заказывают портреты животных, присылают фото, по которому Паша рисует. А мы звоним в приют и спрашиваем, что им нужно. Там, например, отвечают, что крупа для каш животным. Эта и есть цена за картину. Но мы не называем объемов, никогда. Сколько люди могут, столько и покупают» – рассказывает Екатерина Абрамова.

Сейчас прием заказов временно приостановлен, поскольку в работе у Павла находятся около 200 рисунков.

Уже в этом году Паша собирается поступать в художественную школу. Помощь животным оставлять не собирается.