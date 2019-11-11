Аэропорту Внуково официально присвоили имя Андрея Туполева

Мероприятие прошло 8 ноября накануне 131-летия легендарного советского авиаконструктора.

На территории аэропорта торжественно открыли бюст Андрея Туполева и фотовыставку «Андрей Туполев: «Я строил самолеты для своей страны». Экспозиция включает в себя 16 работ, которые рассказывают о жизненном пути авиаконструктора.

«История аэропорта Внуково неразрывно связана с именем Андрея Туполева. Именно из Внуково совершили свои первые пассажирские рейсы Ту-104, Ту-114, Ту-124, Ту-134, Ту-154, Ту-204 и Ту-204-300, а первый реактивный пассажирский самолет Ту-104 КБ Туполева, памятник которому установлен на въезде в аэропорт, стал одним из символов Внуково. Мы очень горды тем, что именно нашему аэропорту выпала честь носить имя великого конструктора», – отметил первый заместитель генерального директора аэропорта Дмитрий Ерзакович.

Присвоение новых имен аэропортам проходит в рамках конкурса «Великие имена России», который начался в октябре 2018 года. По итогам голосования были выбраны имена для 46 аэропортов в 39 регионах страны. Стоит отметить, что в голосовании за новое имя аэропорта Внуково победил вариант с Сергеем Королевым (советстким конструктором ракетно-космических систем, председателем Совета главных конструкторов СССР) но его именем в итоге был назван аэропорт в Самаре.

Два других крупнейших московских аэропорта – Шереметьево и Домодедово – теперь носят имена Александра Пушкина и Михаила Ломоносова соответственно.

В список победителей вошли представители разных эпох и рода занятий, в том числе 14 представителей культуры, 9 ученых и инженеров, 7 летчиков и космонавтов, 7 государственных и общественных деятелей, 6 первооткрывателей и исследователей, 3 полководца и военных героя.