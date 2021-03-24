Алкоголь обрабатывается не только печенью, но и мозгом

Согласно новому исследованию, фермент, называемый альдегиддегидрогеназой, может разрушать конкретный побочный продукт переваривания алкоголя в мозге, а не только в печени. Это подтверждают опыты, проведенные на образцах мозга мышей и человека.

Мы знаем, что при употреблении алкоголя наше тело начинает действовать, чтобы расщепить его на другие соединения. Спирт распадается на ацетальдегид, который затем распадается на ацетат, который в конечном итоге превращается в диоксид углерода и воду.

Именно это отношение ацетальдегид-ацетат было изучено более внимательно; фермент, контролирующий этот процесс и называемый альдегиддегидрогеназой, кодируется геном ALDH2.

Об этом гене известно давно. Многие люди азиатского происхождения имеют мутацию гена, которая вызывает покраснение лица и повышенный уровень ацетальдегида при употреблении алкоголя из-за того, что молекула расщепляется менее эффективно.

Используя три образца человеческого мозга и 11 мышей, команда исследовала, где экспрессируется ген ALDH2, и выяснилось, что это происходит не только в печени. Вместо этого ALDH2 также экспрессировался в клетках мозжечка, известных как астроциты.