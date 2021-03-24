Алкоголь обрабатывается не только печенью, но и мозгом

Согласно новому исследованию, фермент, называемый альдегиддегидрогеназой, может разрушать конкретный побочный продукт переваривания алкоголя в мозге, а не только в печени. Это подтверждают опыты, проведенные на образцах мозга мышей и человека.
Мы знаем, что при употреблении алкоголя наше тело начинает действовать, чтобы расщепить его на другие соединения. Спирт распадается на ацетальдегид, который затем распадается на ацетат, который в конечном итоге превращается в диоксид углерода и воду.
Именно это отношение ацетальдегид-ацетат было изучено более внимательно; фермент, контролирующий этот процесс и называемый альдегиддегидрогеназой, кодируется геном ALDH2.
Об этом гене известно давно. Многие люди азиатского происхождения имеют мутацию гена, которая вызывает покраснение лица и повышенный уровень ацетальдегида при употреблении алкоголя из-за того, что молекула расщепляется менее эффективно.
Используя три образца человеческого мозга и 11 мышей, команда исследовала, где экспрессируется ген ALDH2, и выяснилось, что это происходит не только в печени. Вместо этого ALDH2 также экспрессировался в клетках мозжечка, известных как астроциты.
Уже известно, что мозжечок является основной областью мозга, участвующей в алкогольной моторной недостаточности, но считалось, что весь ацетат транспортируется в мозг из печени после того, как там расщепляется ацетальдегид.
Когда исследователи вывели мышей с дефицитом ALDH2 в головном мозге, они обнаружили, что алкоголь не влиял на уровни ацетата в их организме и двигательную функцию животных в ожидаемой степени. Иными словами, мозг мышей оставался на доалкогольном уровне.
Кроме того, когда исследователи удалили ALDH2 из печени, уровень ацетата в мозге мышей не изменился. Вместе полученные данные означают, что часть ацетальдегида, производимого при употреблении алкоголя, становится ацетатом непосредственно в мозгу, а не переносится из печени. Сам мозг в этом случае усваивает алкогольный продукт.
«Таким образом, астроцитарный ALDH2 контролирует производство, клеточные и поведенческие эффекты метаболитов алкоголя в зависимости от области мозга. Наши данные показывают, что астроцитарный ALDH2 является важной, но ранее недооцененной мишенью в мозге для изменения фармакокинетики алкоголя и потенциального лечения расстройства, связанного с употреблением алкоголя», — пишут авторы исследования.
Исследователи отмечают, что предстоит еще много работы, чтобы выяснить, как аналогичные процессы соотносятся с человеком.