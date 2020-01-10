Алкоголь убивает больше американцев, чем когда-либо

В 2017 году в США было зарегистрировано 72 тысячи смертельных случаев, связанных с алкоголем среди людей старше 16 лет, что более чем в два раза превышает аналогичные случаи, зарегистрированные двумя десятилетиями раньше.

Исследование, опубликованное в журнале Alcoholism: Clinical & Experimental Research, основано на данных медицинских заключений о смерти в период с 1999 по 2017 год. За это время в США зарегистрировано почти миллион смертей, связанных с алкоголем. В 1999 году таких смертей было 35 914 или 16,9 на каждые 100 тысяч человек; в 2017 году это число возросло до 72 558 или 25,5 смертей на 100 тысяч.

Для сравнения — в том же году от передозировки наркотиками в США погибло 70 тысяч человек. Из легких наркотиков лишь курение сигарет опаснее алкоголя — от них ежегодно погибают примерно полмиллиона человек.