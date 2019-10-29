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Альпинист покорил 14 высочайших вершин мира за 6 месяцев и 6 дней

29 октября 2019
Нирмал Пурджа
Фото: NimsPurja/facebook.com
Рассветные лучи на склонах двух восьмитысячников – Эвереста и Лхоцзе, Непал. Михаил Самарин
Рассветные лучи на склонах двух восьмитысячников – Эвереста и Лхоцзе, Непал.
Фото: Михаил Самарин
Аннапурна Южная. Алексей Заводский
Аннапурна Южная
Фото: Алексей Заводский
Массив Макалу, Гималаи. Иван Козорезов
Массив Макалу, Гималаи
Фото: Иван Козорезов
Это абсолютный рекорд.

Альпинист Нирмал Пурджа из Непала завершил восхождение на 14 пиков высотой более 8000 метров за 177 дней. Предыдущий рекордсмен кореец Ким Чан Хо потратил на аналогичное достижение 7 лет, 11 месяцев и 14 дней.

Пурджа начал гонку за рекордом в апреле, назвав свой проект Project Possible - 14/7. Первым пиком в его списке была гора Аннапурна в Гималаях. Эта вершина считается самым опасным восьмитысячником – уровень смертности среди альпинистов за все годы восхождения на нее достигает 32 процентов.

Эверест был покорен непальским альпинистом 22 мая 2019 года. Попутно Пурджа завершил восхождение на соседние Лхоцзе и Макалу, потратив на три вершины 48 часов, что также является мировым рекордом.

Полностью список покоренных рекордсменом вершин выглядит так:

  1. Аннапурна (Annapurna I, 8091 м) - 23 апреля 2019 года
  2. Дхаулагири (Dhaulagiri, 8167 м) - 12 мая 2019 года
  3. Канченджанга (Kangchenjunga, 8586 м) - 15 мая 2019 года
  4. Эверест (Everest, 8848 м) - 22 мая 2019 года
  5. Лхоцзе (Lhotse, 8516 м) - 22 мая 2019 года
  6. Макалу (Makalu, 8481 м) - 24 мая 2019 года
  7. Нангапарбат (Nanga Parbat, 8126 м) - 3 июля 2019 года
  8. Гашербрум I (Gasherbrum I, 8080 м) - 15 июля 2019 года
  9. Гашербрум II (Gasherbrum II, 8034 м) - 18 июля 2019 года
  10. K2 (K2/Chogori, 8611 м) - 24 июля 2019 года
  11. Броуд-пик (Broad Peak, 8051 м) - 26 июля 2019 года
  12. Чо-Ойю (Cho Oyu, 8188 м) - 23 сентября 2019 года
  13. Манаслу (Manaslu, 8156 м) - 27 сентября 2019 года
  14. Шишабангма (Shishapangma 8013 м) - 29 октября 2019 года.