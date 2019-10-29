Альпинист покорил 14 высочайших вершин мира за 6 месяцев и 6 дней

Альпинист Нирмал Пурджа из Непала завершил восхождение на 14 пиков высотой более 8000 метров за 177 дней. Предыдущий рекордсмен кореец Ким Чан Хо потратил на аналогичное достижение 7 лет, 11 месяцев и 14 дней.

Пурджа начал гонку за рекордом в апреле, назвав свой проект Project Possible - 14/7. Первым пиком в его списке была гора Аннапурна в Гималаях. Эта вершина считается самым опасным восьмитысячником – уровень смертности среди альпинистов за все годы восхождения на нее достигает 32 процентов.