Альпинист покорил 14 высочайших вершин мира за 6 месяцев и 6 дней
Альпинист Нирмал Пурджа из Непала завершил восхождение на 14 пиков высотой более 8000 метров за 177 дней. Предыдущий рекордсмен кореец Ким Чан Хо потратил на аналогичное достижение 7 лет, 11 месяцев и 14 дней.
Пурджа начал гонку за рекордом в апреле, назвав свой проект Project Possible - 14/7. Первым пиком в его списке была гора Аннапурна в Гималаях. Эта вершина считается самым опасным восьмитысячником – уровень смертности среди альпинистов за все годы восхождения на нее достигает 32 процентов.
Эверест был покорен непальским альпинистом 22 мая 2019 года. Попутно Пурджа завершил восхождение на соседние Лхоцзе и Макалу, потратив на три вершины 48 часов, что также является мировым рекордом.
Полностью список покоренных рекордсменом вершин выглядит так:
- Аннапурна (Annapurna I, 8091 м) - 23 апреля 2019 года
- Дхаулагири (Dhaulagiri, 8167 м) - 12 мая 2019 года
- Канченджанга (Kangchenjunga, 8586 м) - 15 мая 2019 года
- Эверест (Everest, 8848 м) - 22 мая 2019 года
- Лхоцзе (Lhotse, 8516 м) - 22 мая 2019 года
- Макалу (Makalu, 8481 м) - 24 мая 2019 года
- Нангапарбат (Nanga Parbat, 8126 м) - 3 июля 2019 года
- Гашербрум I (Gasherbrum I, 8080 м) - 15 июля 2019 года
- Гашербрум II (Gasherbrum II, 8034 м) - 18 июля 2019 года
- K2 (K2/Chogori, 8611 м) - 24 июля 2019 года
- Броуд-пик (Broad Peak, 8051 м) - 26 июля 2019 года
- Чо-Ойю (Cho Oyu, 8188 м) - 23 сентября 2019 года
- Манаслу (Manaslu, 8156 м) - 27 сентября 2019 года
- Шишабангма (Shishapangma 8013 м) - 29 октября 2019 года.