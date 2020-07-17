Анализ костей показал различия в привычках жителей средневековых Италии и Дании
Доктор Кааре Лунд Расмуссен, профессор археометрии из Университета Южной Дании, и его коллеги провели исследование, изучив кости разных людей из итальянской Монтеллы и датского Свеннборга, живших в XVII веке. Останки обоих групп людей были найдены при раскопках на месте частных часовен. Единственное, что их объединяло, помимо времени, в которое они жили, — это некоторые связи с францисканскими монахами.
По количеству стронция, бария, свинца, меди, ртути и других элементов в костях людей исследователи сделали косвенные выводы об их образе жизни и диете.
В общей сложности авторы работы изучили останки 69 человек: 17 из них были представителями знати в Монтелле и были захоронены у часовни, 34 человека покоились у близлежащего монастыря и были либо монахами, либо простолюдинами, 7 останков принадлежали датским дворянам и еще 14 жителям Свеннборга.
Расмуссен рассказал, что датчане не готовили еду в медных горшках, тогда как итальянцы «усердно делали это, независимо от их социального статуса». Об этом говорит небольшое количество меди, проникавшее в организм вместе с пищей и накапливавшееся в костях людей из Монтеллы.
Уровни стронция и бария в костях дворян были намного ниже по сравнению с простыми жителями, что говорит о том, что они ели больше мяса, тогда как простолюдины питались по большей части стандартными крупами, кашами и рагу.
Когда мы говорим о ртути и свинце в средневековом контексте, то обычно связываем эти металлы с алхимиками, однако и дворяне XVII века были повсеместно окружены этими веществами.
Более ранние исследования показали, что высокие концентрации свинца в образцах костей, как правило, указывают на высокий социальный статус. По словам Расмуссена, древние римляне, богатые немцы и датчане в средние века «могли более или менее постоянно подвергаться отравлению свинцом из-за потребления слишком большого количества пищи и напитков, которые были в контакте с этим металлом».
Что касается ртути, то она была широко распространенным методом лечения от проказы и сифилиса, которому в те времена доверяли. Исследование показывает, что некоторые из благородных членов итальянской семьи употребляли ртуть, в то время как ни в одном из образцов из итальянского монастыря не было никаких следов этого вещества. Согласно исследованию, в Дании, напротив, обе социальные группы имели равный доступ к лекарствам, содержащим ртуть.
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