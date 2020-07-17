Анализ костей показал различия в привычках жителей средневековых Италии и Дании

Доктор Кааре Лунд Расмуссен, профессор археометрии из Университета Южной Дании, и его коллеги провели исследование, изучив кости разных людей из итальянской Монтеллы и датского Свеннборга, живших в XVII веке. Останки обоих групп людей были найдены при раскопках на месте частных часовен. Единственное, что их объединяло, помимо времени, в которое они жили, — это некоторые связи с францисканскими монахами.

По количеству стронция, бария, свинца, меди, ртути и других элементов в костях людей исследователи сделали косвенные выводы об их образе жизни и диете.

В общей сложности авторы работы изучили останки 69 человек: 17 из них были представителями знати в Монтелле и были захоронены у часовни, 34 человека покоились у близлежащего монастыря и были либо монахами, либо простолюдинами, 7 останков принадлежали датским дворянам и еще 14 жителям Свеннборга.

Расмуссен рассказал, что датчане не готовили еду в медных горшках, тогда как итальянцы «усердно делали это, независимо от их социального статуса». Об этом говорит небольшое количество меди, проникавшее в организм вместе с пищей и накапливавшееся в костях людей из Монтеллы.

Уровни стронция и бария в костях дворян были намного ниже по сравнению с простыми жителями, что говорит о том, что они ели больше мяса, тогда как простолюдины питались по большей части стандартными крупами, кашами и рагу.