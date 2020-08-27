Антивитамины могут стать заменой антибиотикам

Еще несколько лет назад антибиотики были самым мощным оружием против бактериальных патогенов. Но их неконтролируемое использование привело к тому, что у все большего числа болезнетворных бактерий развивается резистентность к противомикробным препаратам.

В 2018 году Всемирная организация здравоохранения объявила, что самые распространенные резистентные бактерии — кишечная палочка (Escherichia coli), возбудитель пневмонии (Klebsiella pneumoniae), золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus), пневмококк (Streptococcus pneumoniae) и сальмонеллы (Salmonella spp) — антибиотиков больше не боятся.

Вспышки инфекций, устойчивых к действию различных антибиотиков, появляются все чаще и уже сегодня приводят к гибели около 700 тысяч человек в год. На сегодняшний день значительные усилия биологов и медиков по всему миру направлены на поиск эффективной замены антибиотикам.