Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic №194, ноябрь 2019
National Geographic Traveler №72, ноябрь 2019 – январь 2020
Это новый сайт National Geographic Россия. Пока мы работаем в режиме бета-тестирования.
Если у вас возникли сложности при работе с сайтом, напишите нам: new-ng@yasno.media
Человек

Антропогенный шум назвали одним из основных загрязнителей окружающей среды

20 ноября 2019
Он так или иначе влияет практически на все виды животных.

Хорошо известно, что антропогенный шум (к которому можно отнести звуки наземного транспорта, самолетов и судов в море, шум от промышленных предприятий и многие другие «аккомпанементы» любого города) негативно влияет на некоторых животных, однако в новом исследовании, проведенном учеными Королевского университета в Белфасте, утверждается, что этот шум нужно рассматривать как «один из основных загрязнителей» окружающей среды.

«Мы обнаружили, что шумовое загрязнение влияет на многие виды амфибий, членистоногих, птиц, рыб, млекопитающих, моллюсков и рептилий», – говорится в отчете исследователей, который опубликован в журнале Biology Letters Королевского научного общества Великобритании.

Ведущие авторы работы Хансйорг Кунк и Рувен Шмидт утверждают, что следует пересмотреть взгляды на влияние антропогенного шума на животных. Ранее считалось, что не так много видов чувствительны к шумовому загрязнению. В частности, в 2008 году ученые из Международного фонда защиты животных пришли к выводу, что шумовое загрязнение от судов в море создает серьезные проблемы для китов, дельфинов и других морских млекопитающих. Шум мешает их общению и питанию, а также может служить причиной массового выбрасывания на берег.

Но теперь речь идет о том, что его влияние негативно сказывается на гораздо большем количестве видов фауны. 

«Интересным фактом является то, что эти виды варьируются от мелких насекомых до крупных морских млекопитающих, таких как киты. Мы не ожидали найти реакцию на чужеродный шум у всех этих видов животных», – Ханйорг Кунк.

Реакция животных на шумовое загрязнение не обязательно проявляется напрямую и ее не всегда можно четко охарактеризовать как положительную или отрицательную. Например, доказано, что антропогенный шум мешает летучим мышам ориентироваться с помощью эхолокации и затрудняет им обнаружение насекомых, которыми многие из них питаются. В таком случае антропогенный фактор идет на пользу потенциальной добыче.

«Если мы возьмем в качестве примера летучую мышь – пострадает хищник, который лишится возможности поймать жертву. А в том случае, когда потенциальные жертвы избегают хищников, ориентируясь на звуки, которые те издают, могут пострадать уже другие виды», – поясняет Кунк.

Авторы отмечают, что антропогенный шум должен рассматриваться как серьезная форма изменения окружающей среды и загрязнения, поскольку он затрагивает как водные, так и наземные виды.

«Наш анализ предоставляет количественные данные, необходимые законодательным органам для эффективного регулирования этого экологического стресс-фактора», – говорится в отчете.