Антропогенный шум назвали одним из основных загрязнителей окружающей среды

Хорошо известно, что антропогенный шум (к которому можно отнести звуки наземного транспорта, самолетов и судов в море, шум от промышленных предприятий и многие другие «аккомпанементы» любого города) негативно влияет на некоторых животных, однако в новом исследовании, проведенном учеными Королевского университета в Белфасте, утверждается, что этот шум нужно рассматривать как «один из основных загрязнителей» окружающей среды.

«Мы обнаружили, что шумовое загрязнение влияет на многие виды амфибий, членистоногих, птиц, рыб, млекопитающих, моллюсков и рептилий», – говорится в отчете исследователей, который опубликован в журнале Biology Letters Королевского научного общества Великобритании.

Ведущие авторы работы Хансйорг Кунк и Рувен Шмидт утверждают, что следует пересмотреть взгляды на влияние антропогенного шума на животных. Ранее считалось, что не так много видов чувствительны к шумовому загрязнению. В частности, в 2008 году ученые из Международного фонда защиты животных пришли к выводу, что шумовое загрязнение от судов в море создает серьезные проблемы для китов, дельфинов и других морских млекопитающих. Шум мешает их общению и питанию, а также может служить причиной массового выбрасывания на берег.

Но теперь речь идет о том, что его влияние негативно сказывается на гораздо большем количестве видов фауны.