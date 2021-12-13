Астма может защищать от опухолей головного мозга: новое исследование

Любопытная связь между астмой и опухолями мозга впервые проявилась в глобальных эпидемиологических исследованиях около 15 лет назад. Но без надлежащего описания механизма, которое связывало бы состояние легких с состоянием мозга, некоторые эксперты отклоняли эти результаты как случайные.
Новое исследование предполагает, что связь между астмой и опухолями головного мозга все же существует. В 2015 году неврологи опубликовали исследование, в котором отмечается, что у некоторых детей, которые генетически предрасположенны к опухолям вдоль зрительной коры мозга, астма не развивается с той же скоростью, которую можно было ожидать от популяции в целом.
Дальнейшие исследования в лаборатории показали, что опухоли у этих детей вызваны взаимодействием между зрительным нервом и некоторыми иммунными клетками в головном мозге, известными как Т-клетки и микроглия.
Учитывая, что астма считается воспалительным заболеванием, опосредованным Т-клетками, неврологи задавались вопросом, связаны ли эти два состояния с иммунными клетками. Свои идеи они проверили на мышах.
Ученые генетически модифицировали мышей, сделав их предрасположенными к опухолям зрительного нерва. Затем они вызвали астму у грызунов на четвертой и шестой неделях их жизни.
У мышей с индуцированной астмой не обнаружили признаков опухоли мозга через через три и шесть месяцев, тогда как у мышей без астмы обнаружилось ожидаемое развитие рака мозга. Полученные данные свидетельствуют о том, что в астме есть что-то, что повреждает легкие, но помогает мозгу, но что это такое?
Более пристальный взгляд на обе группы мышей действительно выявил явные различия в поведении их Т-клеток.
В прошлых исследованиях, когда Т-клетки в легких мышей перестали вырабатывать белок, известный как декорин, у животных было меньше воспалений в дыхательной системе. В текущем исследовании мыши, страдающие астмой, также показали повышенную экспрессию декорина в Т-клетках их селезенки, лимфатических узлов и зрительных нервов.
Это соответствует результатам у людей с астмой, у которых экспрессия декорина аналогичным образом повышена в Т-клетках организма. Однако у мышей, не страдающих астмой, декорин экспрессируется не так сильно. Это говорит о том, что белок, полученный из Т-клеток, может быть не очень полезен для легких, но он может оказывать антиканцерогенное действие на мозг.
В частности, авторы обнаружили, что усиление декорина вдоль зрительного нерва мыши не позволяет местным Т-клеткам активировать микроглии, которые являются сигнальными иммунными клетками, связанными с ростом раковых опухолей.
Исследователи пришли к выводу, что, возможно, обработка мозга декорином может потенциально ингибировать накопление раковых клеток у людей. Эти результаты должны подтвердиться дальнейшими исследованиями.