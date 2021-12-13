Астма может защищать от опухолей головного мозга: новое исследование

Любопытная связь между астмой и опухолями мозга впервые проявилась в глобальных эпидемиологических исследованиях около 15 лет назад. Но без надлежащего описания механизма, которое связывало бы состояние легких с состоянием мозга, некоторые эксперты отклоняли эти результаты как случайные.

Новое исследование предполагает, что связь между астмой и опухолями головного мозга все же существует. В 2015 году неврологи опубликовали исследование, в котором отмечается, что у некоторых детей, которые генетически предрасположенны к опухолям вдоль зрительной коры мозга, астма не развивается с той же скоростью, которую можно было ожидать от популяции в целом.

Дальнейшие исследования в лаборатории показали, что опухоли у этих детей вызваны взаимодействием между зрительным нервом и некоторыми иммунными клетками в головном мозге, известными как Т-клетки и микроглия.

Учитывая, что астма считается воспалительным заболеванием, опосредованным Т-клетками, неврологи задавались вопросом, связаны ли эти два состояния с иммунными клетками. Свои идеи они проверили на мышах.