Бах: когда чувствуется рука гения

Музыкальный дар может проявляться по-разному. Виртуозность Иоганна Себастьяна Баха (1685–1750), например, во многом объясняется необычной анатомией: анатом и музыкант Андреас Отте недавно опубликовал исследование, в котором заключил, что Бах – талантливый органист и клавесинист – обладал необыкновенным охватом клавиатуры.

В 1895 году анатом Вильгельм Гис сфотографировал скелет Баха. В наши дни Андреас Отте исследовал левую руку, потому что у правой многие кости не сохранились.

(Источник фото: Саксонская государственная библиотека Дрездена)

На фото – предположительно скелет Баха. С помощью этого фото Андреас вычислил размер ладони – 21,5 сантиметра от запястья до кончиков пальцев, а также охват ладони – целых 26 сантиметров от большого пальца до мизинца. Эти измерения показывают, что Бах мог свободно охватить 12 белых клавиш инструмента. Такой охват редок даже сегодня, хотя в наши дни люди в принципе крупнее, чем во времена Баха.