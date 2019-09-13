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Человек

Бах: когда чувствуется рука гения

Текст: Инес Беллингер
13 сентября 2019
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Фото: Fine Art Images/Heritage Images/Getty Images
Анатом и музыкант решил узнать, каким был охват клавиатуры виртуоза Баха.

Музыкальный дар может проявляться по-разному. Виртуозность Иоганна Себастьяна Баха (1685–1750), например, во многом объясняется необычной анатомией: анатом и музыкант Андреас Отте недавно опубликовал исследование, в котором заключил, что Бах – талантливый органист и клавесинист – обладал необыкновенным охватом клавиатуры.

В 1895 году анатом Вильгельм Гис сфотографировал скелет Баха. В наши дни Андреас Отте исследовал левую руку, потому что у правой многие кости не сохранились.

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(Источник фото: Саксонская государственная библиотека Дрездена)

На фото – предположительно скелет Баха. С помощью этого фото Андреас вычислил размер ладони – 21,5 сантиметра от запястья до кончиков пальцев, а также охват ладони – целых 26 сантиметров от большого пальца до мизинца. Эти измерения показывают, что Бах мог свободно охватить 12 белых клавиш инструмента. Такой охват редок даже сегодня, хотя в наши дни люди в принципе крупнее, чем во времена Баха.

«Это не значит, что лишь охват клавиш влияет на мастерство музыканта. Результат исследования вовсе не сводится к тому, что Бах был гением только благодаря своим рукам», – подчеркивает Андреас.

Среди поклонников творчества Иоганна Себастьяна Баха был и Альберт Эйнштейн. «Вот что я могу сказать о работе, которой Бах отдал свою жизнь: слушайте, играйте, преклоняйтесь – и держите язык за зубами», – обронил как-то ученый.

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