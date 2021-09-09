Безалкогольное вино оказалось не менее полезным для сердца, чем обычное

Исследователи из Университета Англия Раскин проанализировали данные почти 450 000 человек в возрасте от 40 до 69 лет, чтобы изучить влияние умеренного употребления алкоголя на их здоровье. Они обнаружили, что риск ишемической болезни сердца снижается на 40% среди людей, которые выпивают 11 бокалов вина в неделю.

Такое же снижение риска было обнаружено среди тех, кто регулярно пил безалкогольные версии вина. Открытие предполагает, что преимущества вина связаны с виноградом, и развенчивает миф о том, что положительный эффект на здоровье оказывает сам алкоголь.

Участники сами сообщали, сколько пива, сидра, вина, шампанского и крепких спиртных напитков они выпивали за неделю. Эксперты следили за состоянием их здоровья в течение семи лет, включая общую смертность, проблемы с сердцем, рак и цереброваскулярные заболевания, такие как инсульт.

По словам ученых, у тех, кто выпивал от четырех до пяти бокалов шампанского или белого вина или от восьми до 11 бокалов красного вина, снижался риск ишемической болезни сердца.