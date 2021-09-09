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Человек

Безалкогольное вино оказалось не менее полезным для сердца, чем обычное

National Geographic Россия
09 сентября 2021
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Фото: pixabay.com
Да, есть и такой напиток.

Исследователи из Университета Англия Раскин проанализировали данные почти 450 000 человек в возрасте от 40 до 69 лет, чтобы изучить влияние умеренного употребления алкоголя на их здоровье. Они обнаружили, что риск ишемической болезни сердца снижается на 40% среди людей, которые выпивают 11 бокалов вина в неделю.

Такое же снижение риска было обнаружено среди тех, кто регулярно пил безалкогольные версии вина. Открытие предполагает, что преимущества вина связаны с виноградом, и развенчивает миф о том, что положительный эффект на здоровье оказывает сам алкоголь.

Участники сами сообщали, сколько пива, сидра, вина, шампанского и крепких спиртных напитков они выпивали за неделю. Эксперты следили за состоянием их здоровья в течение семи лет, включая общую смертность, проблемы с сердцем, рак и цереброваскулярные заболевания, такие как инсульт.

По словам ученых, у тех, кто выпивал от четырех до пяти бокалов шампанского или белого вина или от восьми до 11 бокалов красного вина, снижался риск ишемической болезни сердца.

«Эта взаимосвязь также наблюдается для безалкогольного вина, поэтому это говорит о том, что польза от них связана с полифенолами, содержащимися в вине, а не с алкоголем», – Рудольф Шютте, ведущий автор исследования.

Исследование также показало, что у тех, кто пил пиво, сидр и крепкие спиртные напитки, были более высокие уровни сердечных и цереброваскулярных заболеваний, рака и смертности. Ученые заявили, что их результаты «не подтверждают мнение о том, что алкоголь любого типа полезен для здоровья».

Предыдущие исследования рекомендовали употребление алкоголя от трех до семи дней в неделю для снижения риска сердечного приступа. Но при этом проводилось неточное сравнение с непьющими или не учитывался тип потребляемого алкоголя, объясняет Шютте.

Безалкогольное вино появилось в 1868 году, его запатентовал немецкий химик Карл Юнг. Безалкогольные вина на начальном этапе создаются по всем правилам производства вина. Но на последнем этапе из него, в отличие от обычного вина, извлекается спирт.

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