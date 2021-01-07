По Аляске ходит поезд-маршрутка. Он один из последних в своем роде

Пассажирский поезд Hurricane Turn курсирует от населенного пункта Талкитны до ущелья «Ураган» на Аляске, преодолевая расстояние примерно в 93 км. Его уникальность состоит в том, что он не делает запланированных остановок на станциях, как многие другие поезда, а останавливается исключительно по требованию пассажиров.

Чтобы попасть на Hurricane Turn, любой желающий должен лишь помахать белым платком перед поездом, стоя на любом участке его следования. Увидев этот сигнал, машинист обязательно остановит поезд и заберет пассажира. Подобных «незапланированных» остановок во время следования Hurricane Turn может делать безграничное количество раз. Также останавливается поезд и тогда, когда пассажиру нужно сойти с поезда.

С мая по сентябрь поезд курсирует с четверга по воскресенье; также есть рейсы в первый четверг каждого месяца.

Hurricane Turn начал работу в 1923 году, когда стал доставлять местных жителей к их домам. Сегодня на нем ездят в основном путешественники, которые отправляются в поход к разным живописным местам Аляски. Хотя некоторые туристы предпочитают проезжать весь маршрут на поезде, любуясь природой края из окна.