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Человек

Бионический глаз помог ослепшему прозреть

21 ноября 2019
Orion
Фото: secondsight.com
Технология работает с помощью чипа, вживленного прямо в мозг.

Джейсон Истерхьюзен лишился зрения в результате автомобильной аварии в 2011 году в 23-летнем возрасте. Несколько месяцев назад он согласился на эксперимент по установке системы бионического глаза под названием Orion.

Технически устройство выглядит как солнцезащитные очки, оснащенные камерой. Записанное изображение обрабатывается и преобразуется в электрические импульсы, а имплантированный чип посылает их в мозг.

Истерхьюзен — один из шести людей в мире, использующих Orion, и первый, кто получил способность видеть. По словам мужчины, он смог разглядеть свечи на своем праздничном торте и встречную полосу движения у своего дома.

Orion, последний продукт от стартапа биотехнологии Second Sight, исправляет ключевую проблему с предыдущими бионическими глазами. Электроды в прошлых протезах располагались в задней части глазницы, а, значит, работали только если некоторые из клеток биологического глаза были еще живы. Теперь в этом нет нужды — новая система посылает импульсы непосредственно в мозг.

«Для системы, которую мы тестируем, вам даже не нужны глаза для нормальной работы устройства», – Надер Пуратян, нейрохирург Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, имплантировавший Orion Истерхьюзену.

Истерхьюзен заявил, что риски, связанные с небезопасной операцией на мозге, окупили себя, и теперь он чувствует себя безопаснее в повседневной жизни.

Как сообщает OneZero, система Orion не позволяет людям различить цвет и четкие очертания предметов, но люди могут отличить свет от темноты, распознать движущиеся объекты и имеют некоторую степень восприятия глубины. Люди и предметы для них выглядят как точки света.

«Дело не в том, что система помогает людям стать полноценными, но если вы ничего не видите, то возможность увидеть хоть немногое становится чрезвычайно ценной», — говорит Пуратян.

В настоящее время ученые из Стэнфорда разрабатывают более совершенную систему бионического глаза. По их словам, она позволит человеку не только различать предметы, но даже читать.