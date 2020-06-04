Близнецы сели на веганскую и мясную диеты и сравнили результат

За ходом эксперимента наблюдали ученые из Королевского колледжа, которые отслеживали основные показатели здоровья, такие как вес, холестерин и мышечная масса. Оба близнеца занимались в спортзале пять-шесть раз в неделю по программе, разработанной личным тренером Росса. Кроме того, они съедали одинаковое количество калорий в блюдах, приготовленных службой доставки Mindful Chef.

К концу эксперимента они заметили значительные различия с точки зрения увеличения мышечной массы, потери жира и здоровья пищеварительной системы.

Хьюго, придерживавшийся веганской диеты, заметил, что стал более энергичным, но при этом резко утратил интерес к сексу. Хотя мужчина уточнил, что его опыт совсем необязательно может распространяться на всех.