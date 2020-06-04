Близнецы сели на веганскую и мясную диеты и сравнили результат

Идентичные близнецы Росс и Хьюго Тёрнеры из английского графства Девоншир решили сравнить веганскую и всеядную диеты, употребляя разную пищу в течение 12 недель. По словам Росса, они были вдохновлены растущей популярностью веганских диет для спортсменов после таких документальных фильмов, как «The Game Changers».
За ходом эксперимента наблюдали ученые из Королевского колледжа, которые отслеживали основные показатели здоровья, такие как вес, холестерин и мышечная масса. Оба близнеца занимались в спортзале пять-шесть раз в неделю по программе, разработанной личным тренером Росса. Кроме того, они съедали одинаковое количество калорий в блюдах, приготовленных службой доставки Mindful Chef.
К концу эксперимента они заметили значительные различия с точки зрения увеличения мышечной массы, потери жира и здоровья пищеварительной системы.
Хьюго, придерживавшийся веганской диеты, заметил, что стал более энергичным, но при этом резко утратил интерес к сексу. Хотя мужчина уточнил, что его опыт совсем необязательно может распространяться на всех.
Он отметил, что одним из объяснений может быть изменение привычки перекусывать — чипсы и печенье Хьюго заменил на фрукты и орехи. Перед началом эксперимента он весил 84 кг при 13% жира. Сначала мужчина сбросил 4 кг, но концу диеты чуть прибавил в весе. Конечные показатели составили 82,1 кг при 12% жира.
Росс начинал с 13% жира и за время эксперимента набрал 4,5 килограмма мышечной массы, однако и процент жира поднялся на два пункта. К концу эксперимента он весил 85,7 килограмма.
(На снимке Росс находится слева, Хьюго — справа)
Если у Хьюго уровень холестерина в крови снизился, то у Росса — оставался неизменным в течение всех 12 недель. Росс рассказал, что его план питания был намного более сбалансирован, чем до эксперимента. Диета включала большое количество курицы, рыбы, красного мяса, овощей, молочных продуктов и злаков.
Веганская диета также вызвала заметные изменения в микробиоме кишечника Хьюго, поскольку обычный для него животный белок был заменен на такие продукты, как тофу и темпе (ферментированные соевые бобы).
Согласно анализам, изменения в организме Хьюго сделали его более устойчивым к риску ожирения и диабету 2 типа, однако повысили вероятность получить некоторые хронические заболевания, такие как болезнь Крона. Отмечается, что микробиом Росса изменился незначительно.
Тёрнеры отметили, что 12 недель — это незначительный срок для диетического исследования. Если бы они проводили эксперимент снова, то выбрали бы более продолжительные сроки — от шести месяцев до года.
Братья заявили, что многому научились и планируют включить больше растительной пищи в свой рацион. Хьюго особо отметил, что поиск веганских альтернатив значительно расширило его представление о мире продуктов питания.
Тёрнеры нередко проводят эксперименты над собой с целью выяснить возможности человеческого тела. Кроме того, они ведут популярный блог об экстремальных путешествиях.
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