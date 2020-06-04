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Человек

Близнецы сели на веганскую и мясную диеты и сравнили результат

Михаил Сысоев
04 июня 2020
Хьюго и Росс Тёрнеры
Фото: theturnertwiins / instagram
Им не удалось положить конец спорам между сторонниками двух разных типов питания.

Идентичные близнецы Росс и Хьюго Тёрнеры из английского графства Девоншир решили сравнить веганскую и всеядную диеты, употребляя разную пищу в течение 12 недель. По словам Росса, они были вдохновлены растущей популярностью веганских диет для спортсменов после таких документальных фильмов, как «The Game Changers».

«Мы хотели исключить предвзятость и перейти на генетический уровень. Мы можем вовлечь науку, потому что мы близнецы и генетически идентичны – так мы можем сравнивать себя в экстремальных условиях», — Росс Тёрнер.

За ходом эксперимента наблюдали ученые из Королевского колледжа, которые отслеживали основные показатели здоровья, такие как вес, холестерин и мышечная масса. Оба близнеца занимались в спортзале пять-шесть раз в неделю по программе, разработанной личным тренером Росса. Кроме того, они съедали одинаковое количество калорий в блюдах, приготовленных службой доставки Mindful Chef.

К концу эксперимента они заметили значительные различия с точки зрения увеличения мышечной массы, потери жира и здоровья пищеварительной системы.

Хьюго, придерживавшийся веганской диеты, заметил, что стал более энергичным, но при этом резко утратил интерес к сексу. Хотя мужчина уточнил, что его опыт совсем необязательно может распространяться на всех. 

«На веганской диете моя концентрация стала намного лучше, у меня не было энергетических провалов в середине дня, и я чувствовал себя намного более заряженным», — Хьюго Тёрнер.

Он отметил, что одним из объяснений может быть изменение привычки перекусывать — чипсы и печенье Хьюго заменил на фрукты и орехи. Перед началом эксперимента он весил 84 кг при 13% жира. Сначала мужчина сбросил 4 кг, но концу диеты чуть прибавил в весе. Конечные показатели составили 82,1 кг при 12% жира. 

Росс начинал с 13% жира и за время эксперимента набрал 4,5 килограмма мышечной массы, однако и процент жира поднялся на два пункта. К концу эксперимента он весил 85,7 килограмма.

(На снимке Росс находится слева, Хьюго — справа)

Если у Хьюго уровень холестерина в крови снизился, то у Росса — оставался неизменным в течение всех 12 недель. Росс рассказал, что его план питания был намного более сбалансирован, чем до эксперимента. Диета включала большое количество курицы, рыбы, красного мяса, овощей, молочных продуктов и злаков. 

Веганская диета также вызвала заметные изменения в микробиоме кишечника Хьюго, поскольку обычный для него животный белок был заменен на такие продукты, как тофу и темпе (ферментированные соевые бобы).

«Придерживаясь вегетарианской диеты, вы должны компенсировать разнообразие, поэтому я ел продукты, к которым я не привык», — Хьюго Тёрнер.

Согласно анализам, изменения в организме Хьюго сделали его более устойчивым к риску ожирения и диабету 2 типа, однако повысили вероятность получить некоторые хронические заболевания, такие как болезнь Крона. Отмечается, что микробиом Росса изменился незначительно.

Тёрнеры отметили, что 12 недель — это незначительный срок для диетического исследования. Если бы они проводили эксперимент снова, то выбрали бы более продолжительные сроки — от шести месяцев до года.

Братья заявили, что многому научились и планируют включить больше растительной пищи в свой рацион. Хьюго особо отметил, что поиск веганских альтернатив значительно расширило его представление о мире продуктов питания.

«Единственное, что из этого следует, это то, что мы почти не едим достаточно разнообразных продуктов. Часто мы маскируем одну и ту же еду в разных формах. Но разнообразие — это пряность жизни», — Хьюго Тёрнер.

Тёрнеры нередко проводят эксперименты над собой с целью выяснить возможности человеческого тела. Кроме того, они ведут популярный блог об экстремальных путешествиях.

Посмотрете, как иглокожий «ходячий мертвец» движется по морскому дну.

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