Близнецы, зачатые с разницей в три недели: как такое возможно

Двойная беременность – формирование эмбриона в период, когда другой уже находится в матке – в животном мире встречается довольно часто. Рыбы, зайцы, барсуки и другие представители фауны воспроизводят свой род подобным образом, но для людей двойная беременность, или суперплодие, не характерна. Едва женщина беременеет, в ее организме запускается ряд биологических процессов, в том числе для остановки овуляции. Наука знает лишь несколько исключений, и недавно медики рассказали об одном из них.

Живущая в Великобритании Ребекка Робертс на протяжении многих лет пыталась забеременеть и принимала лекарства от бесплодия. В 39 лет она узнала, что наконец станет матерью, но не это оказалось главным сюрпризом. На 12-й неделе УЗИ показало наличие второго эмбриона, размер которого отличался на три недели.