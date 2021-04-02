Близнецы, зачатые с разницей в три недели: как такое возможно

Двойная беременность – формирование эмбриона в период, когда другой уже находится в матке – в животном мире встречается довольно часто. Рыбы, зайцы, барсуки и другие представители фауны воспроизводят свой род подобным образом, но для людей двойная беременность, или суперплодие, не характерна. Едва женщина беременеет, в ее организме запускается ряд биологических процессов, в том числе для остановки овуляции. Наука знает лишь несколько исключений, и недавно медики рассказали об одном из них.
Живущая в Великобритании Ребекка Робертс на протяжении многих лет пыталась забеременеть и принимала лекарства от бесплодия. В 39 лет она узнала, что наконец станет матерью, но не это оказалось главным сюрпризом. На 12-й неделе УЗИ показало наличие второго эмбриона, размер которого отличался на три недели.
Установив, что речь идет о двойной беременности, врачи делали осторожные прогнозы о здоровье второго малыша. Опасения были не напрасными: на 33-й неделе пришлось стимулировать роды, поскольку младший ребенок – девочка, получившая имя Розали – перестала расти из-за проблемы с пуповиной.
Роды прошли удачно, хотя обоим малышам пришлось оставаться в отделении интенсивной терапии новорожденных. Старший из них, Ной, был выписан через три недели, а Розали провела там 95 дней. Сейчас оба младенца находятся дома и оба достаточно здоровы.
Мать также отмечает их особую связь, которая свойственна близнецам.
Точная статистика о суперплодии людей не ведется: специалисты не исключают, что оно случается чаще, чем принято считать. Нередко близнецы рождаются с заметной разницей в весе, но если матери не делались УЗИ на ранних сроках – двойную беременность уже не установить. По данным Healthline, наиболее известные примеры суперплодия можно найти среди матерей, использовавших вспомогательные репродуктивные методы, такие как экстракорпоральное оплодотворение.
Но в любом случае это происходит не часто. Для этого должно совпасть три фактора: овуляция, которая обычно останавливается гормонами, вырабатываемыми при беременности; оплодотворение, которое обычно прекращается после появления «слизистой пробки» на ранних стадиях, а также успешная имплантация оплодотворенной яйцеклетки в матке.
Среди таких же удивительных явлений – суперфекундация, или рождение близнецов от разных отцов.