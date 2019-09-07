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Человек

«Больше боли – больше пользы». Участие в экстремальных ритуалах улучшает здоровье

07 сентября 2019
kavadi attam
Фото: Wikimedia Commons
kavadi attam
Фото: Wikimedia Commons
kavadi attam
Фото: Nir Sinay/flickr.com
Учёные изучили жертвенные обряды Кавади Аттам и их участников. Интересный эксперимент с неожиданным результатом!

Кажется невообразимым, что сильная боль, причиняемая самим себе, может впоследствии привести к гораздо лучшему самочувствию. Но именно к таким выводам пришли исследователи из Университета Коннектикута, которые пронаблюдали за ходом ежегодного национального праздника на Маврикии, в городе Катр-Борн.

Димитрис Ксигалатас, доцент кафедры антропологии, изучает все виды ритуалов и склонен видеть их повсюду в современной жизни. Но кровавое испытание, которому подвергает себя народ тамилов на Маврикии, серьёзно отличаются от праздников и спортивных ритуалов, знакомых европейцу или американцу.

«Ритуал – это то, что не имеет чёткой функции, мы просто делаем что-то, потому что делаем. Причина, по которой ритуалы сохранились, заключается в том, что они имеют определенные преимущества», – говорит Ксигалатас.

Исследователи разработали реальный эксперимент для измерения психофизиологических реакций тех, кто участвует в церемонии Кавади-Аттам. Учёные пригласили для эксперимента 37 участников, оснастив их неитрузивными датчиками, напоминающими фитнес-браслеты, и следили за состоянием подопытных в течение нескольких недель до, во время и после ритуала.

Фестиваль чтит индуистского бога войны, Муругана. Как гласит предание, Муругн однажды сражался копьём с демоном. В знак уважения к божеству, тамилы по всему миру совершают паломничество по определенному маршруту с различными грузами, называемыми кавади. Простейший кавади – это горшок молока, который переносят на голове. Но большую ценность представляют экстремальные способы доставки кавади, например, специальные алтари.

В этот день тысячи тамилов прокалывают свое тело различными крюками и иглами.

За неделю до фестиваля участники подвергают себя лишениям вроде поста, сна на полу и воздержанию от секса и других удовольствий, чтобы убедиться, что они достаточно готовы к предстоящему испытанию.

По словам Ксигалатаса, разработка эксперимента была очень сложной: «Крайне важно было использовать ненавязчивые методы и не вызывать каких-либо нарушений ритуала или серьезных изменений в поведении участников. Мы использовали нарукавную повязку, которая не тяжелее наручных часов, незаметна для посторонних глаз и которую можно носить в течение недели, не снимая».

С помощью повязок команда измерила физиологические сигналы испытуемых, включая стресс, температуру кожи, тепловой поток, частоту сердечных сокращений и эффективность сна. Исследователи также измерили вес алтарей и количество крючков и иголок, которые вставил  в тело каждый участник эксперимента.

Ученые обнаружили значительное улучшение оценки здоровья участников после ритуала. Более того, выяснилось: чем больше боли они переносили во время ритуала, тем сильнее улучшалось их здоровье впоследствии.

«Традиционные культурные обычаи, которые часто могут показаться странными, могут принести ощутимую пользу, помогая практикующим справляться с бедами», – говорит Ксигалатас.

По словам ученого, эти практики не могут заменить медицинское вмешательство, но эксперимент показал, что участие в подобном ритуале реально помогает улучшить самочувствие.

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