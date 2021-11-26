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Человек

Британцу напечатали глаз на 3D-принтере. Впервые в мире!

National Geographic Россия
26 ноября 2021
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Фото: Moorfields Eye Hospital
Такой глаз выглядит лучше, чем акриловый протез.

Житель Лондона Стивен Верз стал первым в мире человеком, получившим глаз, напечатанный на 3D-принтере. Судя по всему, такой глаз выглядит реалистичнее, чем традиционный акриловый протез. 

Стивен, которому сейчас за 40 лет, потерял глаз в 20-летнем возрасте и с тех пор пользовался обычными протезами, которые необходимо менять каждые пять лет. Однако теперь в рамках нового исследования он стал обладателем нового протеза, изготовленного по заказу больницы Мурфилдс. 

Хотя версия левого глаза, напечатанная на 3D-принтере, не вернет ему способность этим глазом видеть, пациент надеется, что это поможет ему обрести уверенность. 

В настоящее время у пациентов уходит около шести недель ожидания на то, чтобы установить протез, тогда как в клинике Мурфилдс теперь обещают напечатать новый красивый глаз всего за два с половиной часа.

«Мне нужен протез с 20 лет, и я всегда стеснялся этого. Когда я выходил из дома, то часто бросал взгляд в зеркало, и мне не нравилось то, что я видел. Но новый глаз выглядит фантастически», – Стивен Верз.

Перед тем, как предоставить Верзу новый протез, ему просканировали глазницу. Затем данные отправились в Германию, где для этих целей установлен 3D-принтер. Последние коррекции, направленные на то, чтобы искусственный глаз был максимально похож на сохранившийся правый глаз Стива, проводились уже в Лондоне.

В Мурдфилс сообщили, что в настоящее время около 60 тысяч человек в Великобритании нуждаются в глазном протезировании, и новая технология может значительно сократить время их ожидания. 

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