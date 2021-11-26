Британцу напечатали глаз на 3D-принтере. Впервые в мире!

Житель Лондона Стивен Верз стал первым в мире человеком, получившим глаз, напечатанный на 3D-принтере. Судя по всему, такой глаз выглядит реалистичнее, чем традиционный акриловый протез.
Стивен, которому сейчас за 40 лет, потерял глаз в 20-летнем возрасте и с тех пор пользовался обычными протезами, которые необходимо менять каждые пять лет. Однако теперь в рамках нового исследования он стал обладателем нового протеза, изготовленного по заказу больницы Мурфилдс.
Хотя версия левого глаза, напечатанная на 3D-принтере, не вернет ему способность этим глазом видеть, пациент надеется, что это поможет ему обрести уверенность.
В настоящее время у пациентов уходит около шести недель ожидания на то, чтобы установить протез, тогда как в клинике Мурфилдс теперь обещают напечатать новый красивый глаз всего за два с половиной часа.
Перед тем, как предоставить Верзу новый протез, ему просканировали глазницу. Затем данные отправились в Германию, где для этих целей установлен 3D-принтер. Последние коррекции, направленные на то, чтобы искусственный глаз был максимально похож на сохранившийся правый глаз Стива, проводились уже в Лондоне.
В Мурдфилс сообщили, что в настоящее время около 60 тысяч человек в Великобритании нуждаются в глазном протезировании, и новая технология может значительно сократить время их ожидания.
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