Британцу напечатали глаз на 3D-принтере. Впервые в мире!

Житель Лондона Стивен Верз стал первым в мире человеком, получившим глаз, напечатанный на 3D-принтере. Судя по всему, такой глаз выглядит реалистичнее, чем традиционный акриловый протез.

Стивен, которому сейчас за 40 лет, потерял глаз в 20-летнем возрасте и с тех пор пользовался обычными протезами, которые необходимо менять каждые пять лет. Однако теперь в рамках нового исследования он стал обладателем нового протеза, изготовленного по заказу больницы Мурфилдс.

Хотя версия левого глаза, напечатанная на 3D-принтере, не вернет ему способность этим глазом видеть, пациент надеется, что это поможет ему обрести уверенность.

В настоящее время у пациентов уходит около шести недель ожидания на то, чтобы установить протез, тогда как в клинике Мурфилдс теперь обещают напечатать новый красивый глаз всего за два с половиной часа.