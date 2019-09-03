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Человек

Британец 12 лет питался только фастфудом. Он потерял зрение и слух

Интерфакс
03 сентября 2019
19-летний житель Великобритании испытывает острый недостаток витаминов и минеральных веществ в организме.

Юноша из английского города Бристоль, личность которого не раскрывается, страдает ограничивающим расстройством приема пищи. Люди с таким заболеванием избегают еды с определенной текстурой, вкусом, запахом или видом. По словам матери молодого человека, которому исполнилось 19 лет, вред, нанесенный его организму такой «диетой», уже нельзя исправить.

Лечащий врач молодого британца доктор Дениз Атан заявил, что его пациент по-прежнему питается фастфудом, хотя теперь в его рационе появились витаминные добавки.

По словам матери больного, он пристрастился к вредной еде в возрасте семи лет. «Впервые мы заподозрили неладное, когда он начал возвращаться из начальной школы с нетронутым завтраком. Я упаковывала ему домашние сэндвичи и фрукты, но он ни к чему не притрагивался. Его брат и сестра ели все подряд, но, по сравнению с ними, у него не было никаких физических проблем», – цитирует женщину Independent.

С тех пор он ограничил свое питание жареным картофелем, чипсами, сосисками, ветчиной и белым хлебом. В итоге в возрасте 14 лет британец начал терять слух, а затем и зрение из-за повреждения слуховых и зрительных нервов.

Мать парня говорит, что сейчас ее сын фактически ослеп и оглох. По словам врачей, повреждения его организма необратимы.

Дениз Атан утверждает, что сам по себе фастфуд не является настолько вредным, что его нельзя принимать в пищу. Проблема в том, что юноша питался исключительно фастфудом, лишая себя необходимых нутриентов. 

Семья пострадавшего согласилась рассказать об этом случае масс-медиа, а также передать дело на рассмотрение медицинского журнала Annals of Internal Medicine.

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