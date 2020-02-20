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Человек

Британка играет на скрипке, пока хирурги удаляют ей опухоль мозга: видео

20 февраля 2020
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Фото: Guardian News / youtube.com
Операция прошла удачно.

53-летняя Дагмар Тёрнер – скрипачка. Она выступает с симфоническим оркестром острова Уайт в Южной Англии. В 2013 году у женщины случился припадок во время концерта, после которого у нее обнаружили медленно растущую опухоль мозга.

В прошлом году Тёрнер решилась на операцию по удалению опухоли, которую провели в январе 2020 года. Профессор Кейюмарс Ашкан, нейрохирург-консультант в больнице King's College в Лондоне, разработал план защиты клеток мозга, расположенных в правой лобной доле.

Эта область близка к той части мозга, которая контролирует микроподвижности левой руки, необходимые для регулировки резонанса и тембра скрипки. Медицинская команда предложила Тёрнер проснуться во время операции и сыграть на скрипке, чтобы врачи могли убедиться, что ее координация и другие важные навыки не пострадали.

Такие операции называются операциями «при открытом сознании» и помогают хирургу убедиться, что чувствительные зоны не задеты. Подобные операции по удалению опухолей мозга, расположенных в зонах, отвечающих за речь, двигательные и другие важные функции, долгое время считались невыполнимыми.

«Мы проводим около 400 операций по удалению опухолей каждый год и часто будим пациентов для проведения языковых тестов, но это был первый случай, когда пациент играл на инструменте <…> Нам удалось удалить более 90 процентов опухоли, включая все области с подозрением на агрессивную активность, сохранив при этом полную функцию ее левой руки», – Кейюмарс Ашкан.

Пациентка отметила, что даже мысль о том, что она может потерять способность играть, «разбивала ей сердце». Однако врачи во главе с доктором Ашканом сделали все, чтобы обезопасить ее – начиная с составления подробной «карты» ее моза и заканчивая наилучшим положением Тёрнер во время операции, чтобы той было удобно играть на скрипке. 

Через три дня Тёрнер уже была выписана из больницы. Она надеется в ближайшее время возобновить выступления с оркестром.