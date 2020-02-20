Британка играет на скрипке, пока хирурги удаляют ей опухоль мозга: видео

53-летняя Дагмар Тёрнер – скрипачка. Она выступает с симфоническим оркестром острова Уайт в Южной Англии. В 2013 году у женщины случился припадок во время концерта, после которого у нее обнаружили медленно растущую опухоль мозга.

В прошлом году Тёрнер решилась на операцию по удалению опухоли, которую провели в январе 2020 года. Профессор Кейюмарс Ашкан, нейрохирург-консультант в больнице King's College в Лондоне, разработал план защиты клеток мозга, расположенных в правой лобной доле.

Эта область близка к той части мозга, которая контролирует микроподвижности левой руки, необходимые для регулировки резонанса и тембра скрипки. Медицинская команда предложила Тёрнер проснуться во время операции и сыграть на скрипке, чтобы врачи могли убедиться, что ее координация и другие важные навыки не пострадали.

Такие операции называются операциями «при открытом сознании» и помогают хирургу убедиться, что чувствительные зоны не задеты. Подобные операции по удалению опухолей мозга, расположенных в зонах, отвечающих за речь, двигательные и другие важные функции, долгое время считались невыполнимыми.