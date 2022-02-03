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Человек

Британские ученые смогли вылечить рак магнитными «семенами»

Анастасия Баринова

Фото: Rebecca R. Baker/University College London
Фото: Rebecca R. Baker/University College London

Фото: Rebecca R. Baker/University College London

Металлические сферы диаметром 2 мм нагреваются в организме и убивают раковые клетки.

Ученые из Университетского колледжа Лондона разработали новый метод лечения рака с использованием магнитно-резонансного томографа. На людях его еще не испытывали, но опыты на мышах показали высокий уровень эффективности. Терапия получила название MINIMA: «минимально инвазивная абляция под визуальным контролем».

Фото: Rebecca R. Baker/University College London
Фото: Rebecca R. Baker/University College London

Магнитно-резонансный томограф воздействует на металлические сферы диаметром 2 мм (ученые называют их «семенами»), направляя их к непосредственно опухоли. Под воздействием магнетизма «семена» нагреваются, убивая близлежащие раковые клетки.

«Новая терапия помогает избежать традиционных побочных эффектов за счет точного лечения опухоли. Поскольку сферы являются магнитными, магнитные поля в МРТ-сканере позволяют использовать их дистанционно. Оказавшиеся в опухоли семена можно нагревать, что разрушает раковые клетки без повреждения здоровых тканей», – профессор Марк Литгоу , ведущий автор исследования.

Точность, с которой металлические сферы достигают нужного участка, составляет 0,3 мм. Практикующие хирурги, принимавшие участие в экспериментах, высоко оценили их результаты. Они подчеркивают, что метод будет полезен для пациентов, поскольку сокращает время восстановления и сводит к минимуму вероятность побочных эффектов. Кроме того, инновацией является превращение МРТ-сканера из диагностического устройства в терапевтическую платформу: это объединяет терапию и диагностику в одном устройстве, создавая совершенно новый класс «визуализирующей терапии».

Команда продолжает исследования, работая над совершенствованием формы «семени»: в идеале оно должно действовать «как крошечный режущий скальпель, который можно было бы направлять через ткань». Давая хирургам возможность проводить дистанционно контролируемые операции, это произвело бы «революцию в неинвазивной хирургии».

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