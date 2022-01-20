Британские ученые заявили, что мир находится на пороге эпидемии близорукости

На основе проверки зрения жителей Великобритании ученые сделали вывод о растущем уровне близорукости среди людей, родившихся в конце 1960-х годов. В исследовании рассматривались данные 107 442 человек в возрасте от 40 до 79 лет (1939 – 1970 года рождения). Оказалось, что представители поколения «поздних бэби-бумеров» чаще нуждаются в очках по сравнению с людьми того же возраста 30 годами ранее.
Взяв «самых старых» и «самых молодых» участников исследования, специалисты установили, что доля лиц с близорукостью увеличилась с 20 до 29,2%. При этом:
- самый высокий процент таких людей – 30,9 – был зарегистрирован среди тех, кто родился между 1955 и 1959 годами
- люди, родившиеся между 1965 и 1970 годами, близоруки с самого детства в 15,6% случаев, а в 13,6% случаев становились близорукими в зрелые годы
- для людей, родившихся между 1939 и 1944 годами, показатель детской близорукости составляет 12,6%; взрослой – 7,4%.
Все это указывает на тревожную тенденцию и дает основание полагать, что причиной является не только более частое использование телевизоров, телефонов и компьютеров. Техника, безусловно, внесла свой вклад, но есть и другие факторы. Это, в частности, разница в питании – каждое поколение в детстве получало свой набор продуктов. Кроме того, изменились системы образования: год от года дети выполняют больше домашних заданий и меньше времени проводят на свежем воздухе.
Определенную роль играет растущее желание людей продолжать образование после 18 лет. Связь между высшим образованием (большее количество лет, проведенных за чтением, повторением и сдачей экзаменов) и более высоким риском близорукости ранее отмечалась в других исследованиях.
Ученые считают, что одна лишь минимизация всех этих факторов не поможет следующим поколениям иметь более здоровое зрение: требуется лучше изучить влияние генетики и окружающей среды. Отдельные исследования в этом направлении велись, но масштабной и объединяющей все данные работы пока нет.
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