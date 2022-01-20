Британские ученые заявили, что мир находится на пороге эпидемии близорукости

Все это указывает на тревожную тенденцию и дает основание полагать, что причиной является не только более частое использование телевизоров, телефонов и компьютеров. Техника, безусловно, внесла свой вклад, но есть и другие факторы. Это, в частности, разница в питании – каждое поколение в детстве получало свой набор продуктов. Кроме того, изменились системы образования: год от года дети выполняют больше домашних заданий и меньше времени проводят на свежем воздухе.

Определенную роль играет растущее желание людей продолжать образование после 18 лет. Связь между высшим образованием (большее количество лет, проведенных за чтением, повторением и сдачей экзаменов) и более высоким риском близорукости ранее отмечалась в других исследованиях.

Ученые считают, что одна лишь минимизация всех этих факторов не поможет следующим поколениям иметь более здоровое зрение: требуется лучше изучить влияние генетики и окружающей среды. Отдельные исследования в этом направлении велись, но масштабной и объединяющей все данные работы пока нет.

Узнайте больше об эволюции глаза.