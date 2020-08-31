Булавка застряла в сердце подростка из США после того, как он случайно проглотил ее

Сначала подросток сказал врачам, что не глотал никаких посторонних предметов и не получал физических травм груди. Однако затем он рассказал, что шьет себе одежду и иногда держит во рту булавки. По его словам, если он и проглотил одну из них, то сделал это незаметно для самого себя.

Хирурги провели операцию на открытом сердце подростка, чтобы удалить предмет, который действительно оказался швейной булавкой. Врачи считают, что игла переместилась в сердце прямо из желудка, но не исключено, что что она попала туда из пищевода или тонкой кишки.

Медики считают, что, если проглоченное инородное тело небольшое и не вызывает никаких заметных симптомов, оно, скорее всего, пройдет через желудочно-кишечный тракт без осложнений, поэтому пациентов можно просто наблюдать с помощью сканирования, чтобы исключить возможное возникновение проблем.

Однако новый случай «подчеркивает потенциальные вредоносные осложнения проглатывания инородного тела», отмечает Бонни Мэтьюз из Мемориального медицинского центра UMass в Вустере, который стал соавтором отчета об инциденте.

«Следует серьезно подумать об удалении любых проглоченных острых инородных тел, чтобы предотвратить осложнения из-за перемещений по организму, подобные описанному в этом случае», — заключили авторы работы.

По словам Мэтьюза, после пациент уже поправился после операции, никаких осложнений выявлено не было.

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