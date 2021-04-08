Бывший кемеровский губернатор признался, что привлекал туристов историями о йети
Зимой 2009 года администрация Кемеровской области распространила информацию о том, что в глухой тайге Горной Шории местные охотники заметили двухметровых человекообразных существ, покрытых волосами. И хотя доказательством являлась лишь фотография пещеры Азасская, где якобы были обнаружены следы, кузбасские туркомпании сразу же разработали тематические поездки.
Помимо осмотра пещеры, гостям предлагались такие увлекательные занятия, как сплав на моторных лодках, рыбалка, баня и шашлыки у вечернего костра. Местный горнолыжный курорт Шерегеш тоже начал активно использовать образ снежного человека, проводя праздник йети и другие мероприятия. По всей области стали появляться его изображения; есть даже скульптура йети со сноубордом.
Наблюдая за ростом числа туристов, администрация Кузбасса продолжала «подогревать» интерес и объявила награду в миллион рублей тому, кто докажет существование снежного человека. В 2015 году невостребованный по понятным причинам приз был передан на развитие горнолыжной секции для детей-инвалидов, и это – еще один положительный эффект от повышенного внимания к выдуманному существу.
8 апреля Аман Тулеев решил признаться в этом безобидном обмане.
Снежный человек стал «визитной карточкой» региона и, кажется, выполнил свою основную цель – россияне высоко оценили туристические возможности Горной Шории и готовы ехать туда вне зависимости от существования мифических персонажей.