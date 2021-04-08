Бывший кемеровский губернатор признался, что привлекал туристов историями о йети

Зимой 2009 года администрация Кемеровской области распространила информацию о том, что в глухой тайге Горной Шории местные охотники заметили двухметровых человекообразных существ, покрытых волосами. И хотя доказательством являлась лишь фотография пещеры Азасская, где якобы были обнаружены следы, кузбасские туркомпании сразу же разработали тематические поездки.

Помимо осмотра пещеры, гостям предлагались такие увлекательные занятия, как сплав на моторных лодках, рыбалка, баня и шашлыки у вечернего костра. Местный горнолыжный курорт Шерегеш тоже начал активно использовать образ снежного человека, проводя праздник йети и другие мероприятия. По всей области стали появляться его изображения; есть даже скульптура йети со сноубордом.