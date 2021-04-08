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Человек

Бывший кемеровский губернатор признался, что привлекал туристов историями о йети

Анастасия Баринова
08 апреля 2021
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Памятник в Таштаголе
Фото: strelogas
Аман Тулеев раскрыл тайну кузбасского йети – он придумал этот бренд для развития местного туризма.

Зимой 2009 года администрация Кемеровской области распространила информацию о том, что в глухой тайге Горной Шории местные охотники заметили двухметровых человекообразных существ, покрытых волосами. И хотя доказательством являлась лишь фотография пещеры Азасская, где якобы были обнаружены следы, кузбасские туркомпании сразу же разработали тематические поездки.

Помимо осмотра пещеры, гостям предлагались такие увлекательные занятия, как сплав на моторных лодках, рыбалка, баня и шашлыки у вечернего костра. Местный горнолыжный курорт Шерегеш тоже начал активно использовать образ снежного человека, проводя праздник йети и другие мероприятия. По всей области стали появляться его изображения; есть даже скульптура йети со сноубордом. 

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gesh.info

Наблюдая за ростом числа туристов, администрация Кузбасса продолжала «подогревать» интерес и объявила награду в миллион рублей тому, кто докажет существование снежного человека. В 2015 году невостребованный по понятным причинам приз был передан на развитие горнолыжной секции для детей-инвалидов, и это – еще один положительный эффект от повышенного внимания к выдуманному существу. 

8 апреля Аман Тулеев решил признаться в этом безобидном обмане. 

«Каюсь, да, это я подогревал интерес к Йети. Как-то сказал Владимиру Макуте: «Мы с тобой делаем все, чтобы развивать Шорию как курорт. И то, что люди поехали до одного миллиона человек в год это здорово, но этого мало. Почему бы не сделать Таштагол и окрестности Родиной Йети?! Пусть приезжают и ищут. Району же выгодно: приехали, за все надо платить, покушать, переночевать, развлекаться. Дополнительные деньги в казну пойдут. Хорошо ведь…».

Снежный человек стал «визитной карточкой» региона и, кажется, выполнил свою основную цель – россияне высоко оценили туристические возможности Горной Шории и готовы ехать туда вне зависимости от существования мифических персонажей.

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