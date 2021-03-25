Ценник влияет на восприятие вкуса вина

В 2002 году один из самых престижных ресторанов Нью-Йорка угостил четырех работников с Уолл-стрит своей самой дорогой бутылкой вина: Mouton Rothschild 1989 года за $2000. После того, как вино было декантировано, один из самопровозглашенных знатоков вина, покрутил свой бокал, сделал глоток и начал хвалить вино за его чистоту. Через некоторое время выяснилось, что к столу случайно подали самую дешевую бутылку вина в меню — Пино-нуар за $18.

Растущие исследования психологии и нейробиологии дегустации вин показывают, что подобные ошибки совершаются постоянно. Одно из первых исследований, посвященных явному манипулированию ценой вина в ходе реалистичной дегустации, показало, что дешевое вино становится намного приятнее, когда участникам говорят, что у него более высокая цена.

Эксперимент проводился во время публичного мероприятия в Базельском университете в Швейцарии под руководством ученых из кафедры психологии.