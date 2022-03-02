Час силовых тренировок в неделю снижает риск смерти на 20%

Это казалось очевидным, но теперь и ученые подтвердили.

Новое исследование предполагает, что силовые тренировки от 30 до 60 минут в неделю могут значительно снизить риск смерти от всех причин.

Здоровые и сильные мышцы нужны нам не только для того, чтобы хвастаться фигурой на пляже. Исследования показывают, что силовые тренировки могут повысить плотность костей и гибкость суставов, не говоря уже о здоровом весе. Кроме того, в новой работе ученые выявили связь между силовыми тренировками и пониженным риском смерти.

Чтобы подтвердить это, ученые из Японии изучили базы данных на предмет соответствующих обсервационных исследований. В таковых должны были участвовать взрослые без серьезных проблем со здоровьем, за которыми наблюдали не менее двух лет. Окончательный анализ включил в себя 16 исследований, самое раннее из которых было опубликовано в 2012 году. Максимальный период наблюдения охватывал 25 лет.

Каждое исследование охватило от 4 до 480 тысяч человек в возрасте от 18 до 97 лет. Анализ показал, что независимо от вида аэробных упражнений, таких как бег или езда на велосипеде, активность по укреплению мышц оказалась связана со снижением риска смерти. Например, риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и рака снизился на 10-17 процентов.

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Самые глубокие эффекты наблюдались у людей, которые занимались силовыми тренировками от 30 до 60 минут в неделю. Однако не было обнаружено связи между укреплением мышц и снижением риска определенных видов рака, в том числе рака кишечника, почек, мочевого пузыря или поджелудочной железы.

Исследователи выяснили, что такие виды активности как поднятие тяжестей, отжимания, приседания или работа в саду в сочетании с аэробной активностью снижают риск смерти на 40 процентов.

Интересно, что анализ не предоставил никаких доказательств того, что выполнение более часа силовых тренировок в неделю снижает риски смерти еще больше.

Авторы отмечают, что у исследования есть несколько ограничений, в том числе тот факт, что они полагались на субъективные оценки физической активности. Однако они считают, что эта работа закладывает хорошую основу для дальнейших исследований в этой области.