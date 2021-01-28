Человеческий сон оказался синхронизирован с лунными фазами

В настоящее время значительное количество исследований сосредоточено на том, как искусственные источники света влияют на наш сон и здоровье из-за неестественных эффектов освещения после захода Солнца. В новом исследовании американские ученые решили определить, влияет ли на сон естественное ночное освещение, а именно лунный свет.
«Лунный свет настолько яркий для человеческого глаза, что вполне разумно представить, что в отсутствие других источников этот источник ночного света мог играть роль в модулировании ночной активности и сна человека <…> Однако вопрос в том, может ли лунный цикл влиять на ночную активность человека и сон, остается предметом споров», — пишут исследователи под руководством старшего автора и нейробиолога Орасио де ла Иглесиа из Вашингтонского университета.
Чтобы приоткрыть завесы этой тайны, исследователи оснастили более 500 участников мониторами активности на запястье, чтобы отслеживать их режим сна, и провели эксперимент в двух разных местах.
В эксперименте приняли участие 98 человек из народа Тоба-Кум, коренной общины, проживающей в провинции Формоза в Аргентине. Некоторые из этих участников не имели доступа к электричеству, другие имели ограниченный доступ в своих домах, в то время как последний контингент проживал в городских условиях с полным доступом к электричеству.
В отдельном эксперименте исследователи отслеживали сон 464 студентов Вашингтонского университета, живущих в районе Сиэтла — крупного модернизированного города со всеми атрибутами постиндустриального общества.
Отслеживая активность участников в течение цикла лунных месяцев, исследователи обнаружили, что во сне и при бодрствовании можно было наблюдать одну и ту же закономерность, независимо от того, где жили добровольцы.
Хотя между результатами наблюдались некоторые расхождения, в целом данные показали, что сон, как правило, начинается позже и длится более короткое время в ночи, предшествующие полнолунию.
«В совокупности эти результаты убедительно свидетельствуют о том, что человеческий сон синхронизирован с лунными фазами независимо от этнического и социокультурного происхождения, а также от уровня урбанизации», — пишут исследователи.
Авторы работы полагают, что длительная ночная активность, стимулированная лунным светом, могла быть эволюционной адаптацией, перенесенной со времен доиндустриальных человеческих обществ, со способностью не ложиться спать и делать больше при ярком полнолунии.
Узнайте, как было разработано устройство, которое может контролировать содержание снов.