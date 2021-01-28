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Человек

Человеческий сон оказался синхронизирован с лунными фазами

National Geographic Россия
28 января 2021
Луна
Фото: pixabay.com
Похоже, эта особенность передалась нам от древних предков.

В настоящее время значительное количество исследований сосредоточено на том, как искусственные источники света влияют на наш сон и здоровье из-за неестественных эффектов освещения после захода Солнца. В новом исследовании американские ученые решили определить, влияет ли на сон естественное ночное освещение, а именно лунный свет.

«Лунный свет настолько яркий для человеческого глаза, что вполне разумно представить, что в отсутствие других источников этот источник ночного света мог играть роль в модулировании ночной активности и сна человека <…> Однако вопрос в том, может ли лунный цикл влиять на ночную активность человека и сон, остается предметом споров», — пишут исследователи под руководством старшего автора и нейробиолога Орасио де ла Иглесиа из Вашингтонского университета.

Чтобы приоткрыть завесы этой тайны, исследователи оснастили более 500 участников мониторами активности на запястье, чтобы отслеживать их режим сна, и провели эксперимент в двух разных местах.

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В эксперименте приняли участие 98 человек из народа Тоба-Кум, коренной общины, проживающей в провинции Формоза в Аргентине. Некоторые из этих участников не имели доступа к электричеству, другие имели ограниченный доступ в своих домах, в то время как последний контингент проживал в городских условиях с полным доступом к электричеству.

В отдельном эксперименте исследователи отслеживали сон 464 студентов Вашингтонского университета, живущих в районе Сиэтла — крупного модернизированного города со всеми атрибутами постиндустриального общества.

Отслеживая активность участников в течение цикла лунных месяцев, исследователи обнаружили, что во сне и при бодрствовании можно было наблюдать одну и ту же закономерность, независимо от того, где жили добровольцы.

«Мы видим четкую лунную модуляцию с уменьшением сна и более поздним наступлением сна в дни, предшествующие полнолунию. Хотя эффект более заметен в сообществах, не имеющих доступа к электричеству, он присутствует и там, где оно есть, в том числе среди студентов Вашингтонского университета», — Орасио де ла Иглесиа.

Хотя между результатами наблюдались некоторые расхождения, в целом данные показали, что сон, как правило, начинается позже и длится более короткое время в ночи, предшествующие полнолунию.

«В совокупности эти результаты убедительно свидетельствуют о том, что человеческий сон синхронизирован с лунными фазами независимо от этнического и социокультурного происхождения, а также от уровня урбанизации», — пишут исследователи.

Авторы работы полагают, что длительная ночная активность, стимулированная лунным светом, могла быть эволюционной адаптацией, перенесенной со времен доиндустриальных человеческих обществ, со способностью не ложиться спать и делать больше при ярком полнолунии.

Узнайте, как было разработано устройство, которое может контролировать содержание снов.

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