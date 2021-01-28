Человеческий сон оказался синхронизирован с лунными фазами

В настоящее время значительное количество исследований сосредоточено на том, как искусственные источники света влияют на наш сон и здоровье из-за неестественных эффектов освещения после захода Солнца. В новом исследовании американские ученые решили определить, влияет ли на сон естественное ночное освещение, а именно лунный свет.

«Лунный свет настолько яркий для человеческого глаза, что вполне разумно представить, что в отсутствие других источников этот источник ночного света мог играть роль в модулировании ночной активности и сна человека <…> Однако вопрос в том, может ли лунный цикл влиять на ночную активность человека и сон, остается предметом споров», — пишут исследователи под руководством старшего автора и нейробиолога Орасио де ла Иглесиа из Вашингтонского университета.

Чтобы приоткрыть завесы этой тайны, исследователи оснастили более 500 участников мониторами активности на запястье, чтобы отслеживать их режим сна, и провели эксперимент в двух разных местах.