Индус, родившийся в XIX веке, может побить рекорд долгожительства

В аэропорту Абу-Даби были Свами Шиванада предъявил паспорт, в котором было написано, что мужчина родился 8 августа 1896 года в Бехале (Индия). Если эта дата верна, он будет назван самым старым человеком из когда-либо живших.
Шивананда путешествовал из Калькутты в Лондон и остановился в Дубае. Мужчина рассказал, что потерял обоих родителей до того, как ему исполнилось шесть лет. Родственники отдали его духовному гуру, с которым он путешествовал по всей Индии, пока не поселился в Варанаси.
«У меня простая и дисциплинированная жизнь. Ем очень просто: только вареную пищу без масла и специй, рис и вареный даал (чечевичное рагу) с парой зеленых перцев чили», — говорит Шивананда. — Я также избегаю молока и фруктов, потому что считаю это изысками. В детстве я провёл множество дней, засыпая на голодный желудок».
Swami Sivananda, the oldest man alive is 123 years old. Staff at Abu Dhabi Airport have been left in shock after a man with a passport saying he is 123 years old walked through the terminal. He was born on August 8, 1896, in Behala, India. pic.twitter.com/bvZtBb2QUM— Adedev (@Adedev5) October 7, 2019
Свое долголетие Шивананда объясняет занятиями йогой и отказом от секса. Также он утверждает, что спит на коврике на полу, а в качестве подушки использует деревянный брусок. Свами рассказал, что не стремится к известности и поэтому раньше не претендовал на рекорд долгожительства. В конечном итоге поклонники убедили его подать заявку.
Официальный рекорд по долголетию принадлежит Жанне Кальман из Франции. Она скончалась в 1997 году в возрасте 122 лет. Среди живых людей старейшей жительницей планеты считается Канэ Танака из Японии. Она родилась 2 января 1903 года, на данный момент ей 116 лет.