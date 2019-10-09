Индус, родившийся в XIX веке, может побить рекорд долгожительства

В аэропорту Абу-Даби были Свами Шиванада предъявил паспорт, в котором было написано, что мужчина родился 8 августа 1896 года в Бехале (Индия). Если эта дата верна, он будет назван самым старым человеком из когда-либо живших.

Шивананда путешествовал из Калькутты в Лондон и остановился в Дубае. Мужчина рассказал, что потерял обоих родителей до того, как ему исполнилось шесть лет. Родственники отдали его духовному гуру, с которым он путешествовал по всей Индии, пока не поселился в Варанаси.