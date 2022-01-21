Человеку впервые пересадили две свиные почки

В сентябре 2021 года хирурги из американской больницы N.Y.U. Langone Health впервые пересадили свиную почку человеку. Орган прижился у женщины, чей мозг умер, а тело поддерживалось системой жизнеобеспечения. Особенность того эксперимента заключалась в том, что почка находилась вне тела реципиента, будучи подсоединенной к кровеносным сосудам в верхней части ноги.

В новом эксперименте медики пошли намного дальше. Они не только поместили орган внутрь тела человека, где он и должен располагаться, но и трансплантировали сразу две свиных почки.

Процедура была проведена у 57-летнего Джима Парсонса, пациента с мертвым мозгом, который был зарегистрированным донором органов, и семья которого санкционировала исследование. Операция был проведена в Институте комплексной трансплантации в Университете Алабамы в Бирмингеме.