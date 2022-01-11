Человеку впервые в мире пересадили сердце свиньи

Сотни тысяч людей по всему миру нуждаются в донорских органах, и их всегда не хватает. Попытки совместить части животных с человеческим телом ведутся уже несколько столетий, и когда медицина набрала достаточно опыта, это направление получило название «ксенотрансплантация». При этом оказалось, что ткани от ближайших «родственников» людей, высших приматов, не подходят: обезьян слишком сложно содержать и готовить к операции, и, кроме того, крайне высок риск передачи их болезней. Зато свиньи стали идеальными донорами: их органы сопоставимы по размеру с человеческими и генетически близки им; болезни от них не передаются, а разводить этих животных просто.

Теперь пациенты получают от свиней почки, легкие, кожу и другие части тела, но имплантация сердца оставалась нерешенной задачей. Эксперименты проводились на обезьянах, но пересаженные свиные сердца работали в новом организме менее месяца. Одним из важных препятствий была молекула, кодирующая альфа-гал (или галактозу-альфа-1,3-галактозу) – сахар, чуждый человеческому организму и вызывающий немедленное отторжение органов. Научившись редактировать геном свиньи так, чтобы исключить альфа-гал и избежать атаки иммунной системы, специалисты заявили об успехе новой технологии.