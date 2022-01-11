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Человек

Человеку впервые в мире пересадили сердце свиньи

Анастасия Баринова
11 января 2022
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Фото: Univ. of Maryland Medical Center/Twitter
Операция открыла новую главу в трансплантологии.

Сотни тысяч людей по всему миру нуждаются в донорских органах, и их всегда не хватает. Попытки совместить части животных с человеческим телом ведутся уже несколько столетий, и когда медицина набрала достаточно опыта, это направление получило название «ксенотрансплантация». При этом оказалось, что ткани от ближайших «родственников» людей, высших приматов, не подходят: обезьян слишком сложно содержать и готовить к операции, и, кроме того, крайне высок риск передачи их болезней. Зато свиньи стали идеальными донорами: их органы сопоставимы по размеру с человеческими и генетически близки им; болезни от них не передаются, а разводить этих животных просто.

Теперь пациенты получают от свиней почки, легкие, кожу и другие части тела, но имплантация сердца оставалась нерешенной задачей. Эксперименты проводились на обезьянах, но пересаженные свиные сердца работали в новом организме менее месяца. Одним из важных препятствий была молекула, кодирующая альфа-гал (или галактозу-альфа-1,3-галактозу) – сахар, чуждый человеческому организму и вызывающий немедленное отторжение органов. Научившись редактировать геном свиньи так, чтобы исключить альфа-гал и избежать атаки иммунной системы, специалисты заявили об успехе новой технологии.

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Читайте такжеПересадка свиного сердца человеку стала еще реальнее

В 2020 году Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило процедуру генетической модификации свиней в этих целях. А 7 января 2022 года была открыта новая страница в области ксенотрансплантации: впервые в мире свиное сердце было пересажено человеку.

 57-летний житель Мэриленда был госпитализирован более шести недель назад с серьезной аритмией. Он был подключен к аппарату искусственного кровообращения, и только это поддерживало в нем жизнь. По этой причине он не мог быть включен в очередь на трансплантацию.

С учетом необходимости неотложно принять меры FDA дало экстренное разрешение на эксперимент с участием человека. Мужчина был проинформирован обо всех рисках, но он дал согласие без малейшего колебания: других вариантов получить здоровое сердце у него не было.

«Мне оставалось или умереть, или принять эту трансплантацию. Я хочу жить. Я знаю, что это выстрел в темноте, но это мой последний выбор».

Пересадку сердца от генетически модифицированной свиньи провели медики из Университета Мэриленда. Пациент находится под неустанным наблюдением, и пока признаков отторжения нет.

Для того, чтобы эксперимент считался состоявшимся, а технология – отработанной, новый орган должен функционировать в новом теле более нескольких месяцев. Но даже те несколько дней, что прошли с момента операции, свидетельствуют об успешных шагах в выбранном направлении.

«Мы действуем осторожно и с оптимизмом смотрим в будущее. Эта первая в мире операция предоставит пациентам новые важные возможности», – доктор медицины Бартли Гриффит.

Узнайте о том, как врачи искали способы совместить сердце свиньи с телом человека.

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