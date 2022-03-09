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National Geographic Россия №217, март 2022 National Geographic Traveler № 4 (81), декабрь 2021 – февраль 2022
Человек

Что делает с мозгом даже умеренное употребление алкоголя?

National Geographic Россия

Фото: maxpixel.net

Фото: maxpixel.net

Ученые настаивают, что алкоголь вреден не только в больших количествах.

Международная группа ученых провела новое исследование, в котором приняли участие более 36 000 взрослых людей. Результаты показали, что употребление от одной до двух «единиц» алкоголя в день связано с сокращением мозгового вещества, что эквивалентно двум годам старения.

По словам ученых, эти результаты противоречат обычным рекомендациям по ограниченному употреблению алкоголя. 

В Великобритании стандартная единица алкоголя, которую также называют дозой алкоголя, составляет около 8 грамм чистого алкоголя. Например, в бутылке вина объемом 0,7 литра и крепостью 12,5% содержится семь стандартных единиц алкоголя.

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Группа исследователей из США и Европы изучила данные 36 678 взрослых (от среднего возраста и старше) из Британского биобанка – крупного долгосрочного обсервационного исследования, проведенного в Великобритании.

У ученых были данные о количестве алкоголя, употребляемого участниками исследования (количество сообщали они сами). У них также был доступ к данным МРТ для каждого из участников, что помогло им определить размеры мозга как в сером, так и в белом веществе.

Серое вещество – главный компонент центральной нервной системы, состоящий в основном из клеточных тел-нейронов. Серое вещество живых тканей имеет серо-коричневую окраску, которую придают кровеносные капилляры и клеточные тела нейронов.

Белое вещество – еще один компонент центральной нервной системы, который состоит главным образом из пучков миелиновых волокон белого цвета.

После учета таких факторов, как возраст, индекс массы тела и пол, команда обнаружила негативную связь между потреблением алкоголя и структурой мозга участников. Тенденция была отчетливо видна на всем мозге, но самые значительные изменения произошли в трех областях коры – стволе мозга, базальном ядре и миндалевидном теле.

Наиболее отчетливо изменения проявлялись при употреблении большого количества алкоголя. Так, у участников старше 50 лет, употреблявших более четырех единиц алкоголя в день, обнаружилось изменение объема серого и белого веществ, эквивалентное десяти годам старения по сравнению с теми, кто не пил алкоголь. 

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Команда также обнаружила разницу между теми, кто выпивал всего одну единицу алкоголя в день, и теми, кто выпивал две. Для последних изменения в мозге оказались эквивалентны двум годам старения. 

«Таким образом, это мультимодальное визуализирующее исследование подчеркивает потенциальную связь даже умеренного употребления алкоголя с изменениями объема мозга у людей среднего и пожилого возраста», – пишут авторы работы. 

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