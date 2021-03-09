Что представляло собой исконное население российского Дальнего Востока? Главное из свежего исследования

Статья с такими выводами международной группы ученых, в которую вошли специалисты Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), опубликована в журнале Nature.

Археологи Школы искусств и гуманитарных наук ДВФУ вместе с зарубежными коллегами проанализировали результаты генетических исследований образцов, которые получили из останков 166 человек, проживавших в течение последних восьми тысяч лет на территории Восточной Азии, в том числе нынешнего Приморья и Хабаровского края. Их сопоставили с генетической информацией 383 человек-современных жителей Китая, Непала и ранее опубликованными научными данными по региону. Исследование помогает понять, как формировалось население Восточной Азии и, в частности, на территории российского Дальнего Востока.

«Генетическая картина Восточной Азии довольно сложная, но в отдельных регионах всегда оставалась обособленной. Например, для юга Дальнего Востока России удалось проследить генетическую преемственность коренного населения на протяжении последних шести-семи тысяч лет, начиная с эпохи нового каменного века (неолита) до современных приамурско-приморских малочисленных народностей. Судя по генетическим данным, замены населения здесь не наблюдается. Скорее всего, большинство культурно-исторических изменений нашего региона происходили в результате самобытного развития местного населения, воспринимавшего в определенные периоды технологические, адаптационные и иные внешние новации с незначительным миграционным притоком. Собственно, появление этих людей вдоль Тихоокеанского побережья России можно связать с более ранним периодом, около 40 — 15 тысяч лет назад», — говорит участник исследования Александр Попов, директор Учебно-научного музея ДВФУ Школы искусств и гуманитарных наук.