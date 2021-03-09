Что представляло собой исконное население российского Дальнего Востока? Главное из свежего исследования
Статья с такими выводами международной группы ученых, в которую вошли специалисты Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), опубликована в журнале Nature.
Археологи Школы искусств и гуманитарных наук ДВФУ вместе с зарубежными коллегами проанализировали результаты генетических исследований образцов, которые получили из останков 166 человек, проживавших в течение последних восьми тысяч лет на территории Восточной Азии, в том числе нынешнего Приморья и Хабаровского края. Их сопоставили с генетической информацией 383 человек-современных жителей Китая, Непала и ранее опубликованными научными данными по региону. Исследование помогает понять, как формировалось население Восточной Азии и, в частности, на территории российского Дальнего Востока.
«Генетическая картина Восточной Азии довольно сложная, но в отдельных регионах всегда оставалась обособленной. Например, для юга Дальнего Востока России удалось проследить генетическую преемственность коренного населения на протяжении последних шести-семи тысяч лет, начиная с эпохи нового каменного века (неолита) до современных приамурско-приморских малочисленных народностей. Судя по генетическим данным, замены населения здесь не наблюдается. Скорее всего, большинство культурно-исторических изменений нашего региона происходили в результате самобытного развития местного населения, воспринимавшего в определенные периоды технологические, адаптационные и иные внешние новации с незначительным миграционным притоком. Собственно, появление этих людей вдоль Тихоокеанского побережья России можно связать с более ранним периодом, около 40 — 15 тысяч лет назад», — говорит участник исследования Александр Попов, директор Учебно-научного музея ДВФУ Школы искусств и гуманитарных наук.
Генетические материалы из останков древних людей, проживавших на территории современного российского Приморья, предоставил из своих фондов Музей археологии и этнографии Учебно-научного музея ДВФУ. Сами останки получены по результатам университетских раскопок на памятниках Бойсмана-2 (неолит, 6 — 5 тысяч лет назад) и Поспелово-1 (ранний железный век, 2,8 — 2,3 тысячи лет назад). Музей археологии и этнографии Института истории, археологии и этнографии ДВО РАН предоставил образцы, полученные по результатам раскопок на памятнике Рощино-4 (раннее средневековье, 1,5 — 1,2 тысячи лет). Оказалось, что всё это единая генетическая линия, ведущая к одной из современных дальневосточных народностей — ульчам. В определённой степени результаты генетического анализа подтверждаются некоторыми археологическими материалами.
«Охотники-собиратели, проживавшие на территории Приморья — часть восточноазиатской цивилизации. Это не китайцы, не корейцы и не японцы разного периода времени. Генетическая линия неолитических людей юга Дальнего Востока (бойсманская и руднинская культуры) продолжается в генокоде людей, которые проживали после них на этой территории через четыре тысячи лет, в раннем железном веке (янковская культура). Еще через тысячу лет эта линия продолжается в культуре хейшу-мохе, но у них уже имеется ханьская примесь из Китая, что связано со средневековыми процессами перемещения населения. Еще через полторы тысячи лет мы видим тот же самый бойсманский код у современной приамурской народности — ульчей, исконного населения региона, которое сохранило свою идентичность», — рассказывает Александр Попов.
Согласно вводам исследования, генетическая идентичность древних людей юга Дальнего Востока имеет больше сходств с древними жителями Японии, Тайваня и коренными американцами. Эта ветвь сильно отличалась от населения, проживающего на центральных китайских равнинах, западно-монгольского и сино-тибетского генетического кластера. Все генетические сближения связаны с гораздо более поздним временем, чуть ли не поздним средневековьем. Скорее всего, процессы формирования населения Восточной Азии напоминают западно-евразийские, в которых тоже выделяют несколько генетических групп, сформировавших позже общую картину.
«Мир Восточной Азии очень богат. Человечество всегда выживало благодаря разнообразию популяции на разных территориях, в том числе „периферийных“, хотя сейчас мы склонны воспринимать прошлое через налёт внешнего глобализма, будь он греко-римского или восточного происхождения. В этом смысле археология и молекулярная биология показывают, что разнообразие, генетическое и культурное, — это весьма положительный фактор для человечества в целом», — резюмирует Попов.
На следующем этапе исследования ученые планируют полнее совместить полученный богатый генетический материал с существующим археологическим контекстом. Они надеются пролить свет на те вопросы, которые пока что не до конца понятны. Например, костные останки содержат часть генетического кода, которая осталась от какой-то очень древней миграции людей, заселявших Тихоокеанское побережье с южной части в позднем Плейстоцене (40 000 — 15 000 лет назад). Установить точное происхождение пока проблематично, поскольку не было найдено останков старше семи тысяч лет.