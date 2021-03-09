Поиск
x
National Geographic Россия №207, март 2021
National Geographic Traveler № 5 (77), ноябрь 2020 – январь 2021
Спецпроект «Россия без мусора»
Человек

Что представляло собой исконное население российского Дальнего Востока? Главное из свежего исследования

Александр Попов, директор Учебно-научного музея ДВФУ
09 марта 2021
Народы современного российского Дальнего Востока тысячелетиями развивали самобытную культуру, перенимая новые технологии соседей постепенно, а не в результате мощных миграционных потоков извне. Отмечается генетическое сходство древних людей юга Российского Дальнего Востока с древним жителями Японии, Тайваня и коренными американцами.
Бойсмана 2 с автором, А. Н. Поповым..jpg
Фото автора Директор Учебно-научного музея ДВФУ Александр Попов во время раскопок на памятниках Бойсмана-2

Статья с такими выводами международной группы ученых, в которую вошли специалисты Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), опубликована в журнале Nature.

Археологи Школы искусств и гуманитарных наук ДВФУ вместе с зарубежными коллегами проанализировали результаты генетических исследований образцов, которые получили из останков 166 человек, проживавших в течение последних восьми тысяч лет на территории Восточной Азии, в том числе нынешнего Приморья и Хабаровского края. Их сопоставили с генетической информацией 383 человек-современных жителей Китая, Непала и ранее опубликованными научными данными по региону. Исследование помогает понять, как формировалось население Восточной Азии и, в частности, на территории российского Дальнего Востока.

«Генетическая картина Восточной Азии довольно сложная, но в отдельных регионах всегда оставалась обособленной. Например, для юга Дальнего Востока России удалось проследить генетическую преемственность коренного населения на протяжении последних шести-семи тысяч лет, начиная с эпохи нового каменного века (неолита) до современных приамурско-приморских малочисленных народностей. Судя по генетическим данным, замены населения здесь не наблюдается. Скорее всего, большинство культурно-исторических изменений нашего региона происходили в результате самобытного развития местного населения, воспринимавшего в определенные периоды технологические, адаптационные и иные внешние новации с незначительным миграционным притоком. Собственно, появление этих людей вдоль Тихоокеанского побережья России можно связать с более ранним периодом, около 40 — 15 тысяч лет назад», — говорит участник исследования Александр Попов, директор Учебно-научного музея ДВФУ Школы искусств и гуманитарных наук.

Бойсмана 2. Коллективное погребение 5.5 тыс.л.н..jpg
Александр Попов Бойсмана-2. Коллективное погребение 5,5 тысячи лет назад

Генетические материалы из останков древних людей, проживавших на территории современного российского Приморья, предоставил из своих фондов Музей археологии и этнографии Учебно-научного музея ДВФУ. Сами останки получены по результатам университетских раскопок на памятниках Бойсмана-2 (неолит, 6 — 5 тысяч лет назад) и Поспелово-1 (ранний железный век, 2,8 — 2,3 тысячи лет назад). Музей археологии и этнографии Института истории, археологии и этнографии ДВО РАН предоставил образцы, полученные по результатам раскопок на памятнике Рощино-4 (раннее средневековье, 1,5 — 1,2 тысячи лет). Оказалось, что всё это единая генетическая линия, ведущая к одной из современных дальневосточных народностей — ульчам. В определённой степени результаты генетического анализа подтверждаются некоторыми археологическими материалами.

«Охотники-собиратели, проживавшие на территории Приморья — часть восточноазиатской цивилизации. Это не китайцы, не корейцы и не японцы разного периода времени. Генетическая линия неолитических людей юга Дальнего Востока (бойсманская и руднинская культуры) продолжается в генокоде людей, которые проживали после них на этой территории через четыре тысячи лет, в раннем железном веке (янковская культура). Еще через тысячу лет эта линия продолжается в культуре хейшу-мохе, но у них уже имеется ханьская примесь из Китая, что связано со средневековыми процессами перемещения населения. Еще через полторы тысячи лет мы видим тот же самый бойсманский код у современной приамурской народности — ульчей, исконного населения региона, которое сохранило свою идентичность», — рассказывает Александр Попов.

Бойсмана 2. Муж.погребение 5.5 тыс.л.н.jpg
Александр Попов Бойсмана 2. Мужское погребение 5.5 тысячи лет назад

Согласно вводам исследования, генетическая идентичность древних людей юга Дальнего Востока имеет больше сходств с древними жителями Японии, Тайваня и коренными американцами. Эта ветвь сильно отличалась от населения, проживающего на центральных китайских равнинах, западно-монгольского и сино-тибетского генетического кластера. Все генетические сближения связаны с гораздо более поздним временем, чуть ли не поздним средневековьем. Скорее всего, процессы формирования населения Восточной Азии напоминают западно-евразийские, в которых тоже выделяют несколько генетических групп, сформировавших позже общую картину.

«Мир Восточной Азии очень богат. Человечество всегда выживало благодаря разнообразию популяции на разных территориях, в том числе „периферийных“, хотя сейчас мы склонны воспринимать прошлое через налёт внешнего глобализма, будь он греко-римского или восточного происхождения. В этом смысле археология и молекулярная биология показывают, что разнообразие, генетическое и культурное, — это весьма положительный фактор для человечества в целом», — резюмирует Попов.

На следующем этапе исследования ученые планируют полнее совместить полученный богатый генетический материал с существующим археологическим контекстом. Они надеются пролить свет на те вопросы, которые пока что не до конца понятны. Например, костные останки содержат часть генетического кода, которая осталась от какой-то очень древней миграции людей, заселявших Тихоокеанское побережье с южной части в позднем Плейстоцене (40 000 — 15 000 лет назад). Установить точное происхождение пока проблематично, поскольку не было найдено останков старше семи тысяч лет.

рекомендации
Большая дикая кошка

Спецрубрика к Дню кошек: дикие кошачьи, о которых вы не слышали

Ноутбук, компьютер

ASUS ZenBook Duo 14 в руках художницы. Рассказывает Антония Лев