Что происходит с мозгом умирающего человека?

Он вспоминает прошлое и видит сны. Это было впервые задокументировано официально.

Исследователи впервые зафиксировали активность мозга умирающего человека и обнаружили паттерны мозговых волн, связанные со сновидениями и воспоминаниями.

«Вся моя жизнь пронеслась перед моими глазами» – это фраза, которую мы часто слышим от людей, которые были на грани смерти или даже пережили клиническую смерть. И в этой фразе есть доля правды!

Исследование ученых не проводилось специально для измерения активности мозга во время смерти – оно произошло случайно. Медики вели непрерывный контроль за мозговыми волнами 87-летнего пациента с эпилепсией, используя ЭЭГ, чтобы следить за приступами. Однако во время лечения у больного внезапно случился сердечный приступ, и он умер.

В результате медикам удалось записать 15 минут активности мозга умирающего пациента. Они сосредоточились на 30 секундах активности мозга до и после остановки сердца и обнаружили повышенную активность типов мозговых волн, известных как гамма-колебания. Они участвуют в таких процессах, как сновидение, медитация и восстановление памяти, и дают представление о том, что человек может испытывать в последние мгновения своей жизни.

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«Посредством генерации колебаний, связанных с поиском памяти, мозг может воспроизводить последние воспоминания о важных жизненных событиях непосредственно перед смертью, подобных тем, о которых сообщалось в предсмертных переживаниях.

Эти результаты бросают вызов нашему пониманию того, когда именно заканчивается жизнь, и вызывают важные последующие вопросы, например, связанные со сроками донорства органов», – говорит ведущий автор исследования Аджмал Земмар.

Наблюдения показывают, что мозг способен к скоординированной деятельности даже после того, как он перестает получать кровоснабжение. Подобные изменения в гамма-волнах во время смерти ранее замечали у крыс, но это первый случай, когда такая активность была обнаружена у человека.

Конечно, к результатам следует относиться с некоторой осторожностью, подчеркнули исследователи. Данные были получены только от одного пациента, чей мозг был поврежден и подвергался необычной активности, связанной с эпилепсией.

«Из этого исследования мы можем узнать следующее: хотя глаза наших близких закрыты и они готовы уйти на покой, их мозг может воспроизводить некоторые из самых приятных моментов, которые они пережили в своей жизни», – заключил Земмар.