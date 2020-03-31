Что такое красота? Новый взгляд на извечную тему

В ноябре 1997 года суданская модель Алек Уэк появилась на обложке американского Elle. Ее снимал креативный директор, француз Жиль Бенсимон. Как часто бывает в индустрии красоты, съемка стала плодом международного сотворчества.

Уэк, с ее бархатистой, черной как смоль кожей и легким намеком на прическу афро, позировала на фоне белоснежного экрана. Ее простой белый блейзер от Армани почти сливался с фоном. Зато сама Уэк притягивала взоры как магнит.

Стоя к фотографу вполоборота, она смотрела прямо в камеру. Лучезарная улыбка озаряла лицо, в контурах которого не было ни намека на резкие линии – лишь мягкие, истинно африканские черты. Одним словом, Уэк была полной противоположностью классической девушки с обложки.

С тех пор минуло больше двух десятков лет, и само понятие «красота» заметно расширилось. Теперь здесь есть место и для «цветных», и для полных, и для женщин с седыми волосами, и для женщин совсем без волос, и для тех, у кого витилиго, и для тех, у кого морщины. Мы держим курс на культуру универсальной красоты, когда никто не чувствует себя изгоем. Мы все прекрасны; идеализированные версии любой из нас мелькают на страницах журналов и на парижских подиумах.