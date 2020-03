Что такое красота? Новый взгляд на извечную тему

Робин Гиван – журналистка, лауреат Пулитцеровской премии, модный критик из Washington Post, автор книги «Битва при Версале: вечер, когда американская мода попала под лучи софитов и вошла в историю» (The Battle of Versailles: The Night American Fashion Stumbled Into the Spotlight and Made History). Исследователя NG Ханну Рейес Моралес интересуют тема силы духа и проблемы взаимоотношений людей.