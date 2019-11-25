Что такое «зеленые похороны» и почему им не дают развиваться

Посетители мемориального заповедника «Белый орел» на юге штата Вашингтон не найдут ряды надгробий, ухоженных газонов или тропинок, ведущих к месту последнего упокоения близкого человека. Вместо этого они прогуливаются по дубовом лесу в 20 гектаров.
Тела здесь помещают в неглубокие могилы среди деревьев, часто заворачивая в биоразлагаемые материалы, позволяя разлагаться естественным образом и возвращать питательные вещества в почву.
Такие захоронения называют «зелеными», и они активно развиваются в Европе, США и Японии.
На сегодняшний день около 200 площадок под экопохороны выделено в Великобритании. В США их 72. Здесь ситуация осложняется особыми положениями в законодательстве различных штатов.
Некоторые законы, например, требуют асфальтированных дорог, проложенных к участкам захоронения. Другие – ограждения вокруг кладбищ. В некоторых штатах необходимо создание специальной инфраструктуры для будущего обслуживания кладбищ, что по мнению сторонников «зеленых» захоронений является обременительным требованием для мест, которые предполагается оставить в их естественном состоянии – и покое.
Во многих местах местные чиновники могут не давать зеленым кладбищам разрешения на зонирование или принимают другие правила для их блокировки. Например, в 2008 году комиссары в округе Мейсон-Бибб в штате Джорджия приняли постановление, требующее герметичных контейнеров для захоронений после того, как местные жители пожаловались на предлагаемое кладбище с зеленым захоронением.
Защитники зеленых захоронений утверждают, что их движение назрело уже давно. По данным находящегося в Калифорнии Зеленого похоронного совета, кладбища в Соединенных Штатах ежегодно сбрасывают в землю более 15 миллионов литров бальзамирующей жидкости, 64 тысячи тонн стали, а также 1,6 миллиона тонн бетона.
Население также меняет свои приоритеты. Согласно отчету Национальной ассоциации директоров похоронных служб, более половины умерших в США на сегодняшний день кремируют, тогда как в 1960-х годах этот показатель составлял всего 4%.
По мнению американцев, такой способ меньше вредит окружающей среде, но это не совсем так. Для кремации требуется нагрев печи до тысячи градусов по Цельсию в течение двух часов. Выбросы вредоносных веществ (диоксин, двуокись серы и углекислый газ) в атмосферу при этом примерно соответствуют выбросам автомобиля, проехавшего 800 километров.
Теперь, согласно данным ассоциации директоров похоронных служб, почти 52 процента американцев проявили интерес к вариантам такого естественного захоронения.
Среди причин, по которым зеленые захоронения имеют хорошие перспективы развития – не только их экологическая чистота, но и относительно невысокая цена. Обычные похороны в США стоят более 8 тысяч долларов еще до покупки участка на кладбище. Сам участок стоит еще от тысячи до четырех тысяч. Зеленые захоронения обойдутся значительно дешевле – от 2 до 4,5 тысяч долларов.