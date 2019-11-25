Что такое «зеленые похороны» и почему им не дают развиваться

На сегодняшний день около 200 площадок под экопохороны выделено в Великобритании. В США их 72. Здесь ситуация осложняется особыми положениями в законодательстве различных штатов.

Некоторые законы, например, требуют асфальтированных дорог, проложенных к участкам захоронения. Другие – ограждения вокруг кладбищ. В некоторых штатах необходимо создание специальной инфраструктуры для будущего обслуживания кладбищ, что по мнению сторонников «зеленых» захоронений является обременительным требованием для мест, которые предполагается оставить в их естественном состоянии – и покое.

Во многих местах местные чиновники могут не давать зеленым кладбищам разрешения на зонирование или принимают другие правила для их блокировки. Например, в 2008 году комиссары в округе Мейсон-Бибб в штате Джорджия приняли постановление, требующее герметичных контейнеров для захоронений после того, как местные жители пожаловались на предлагаемое кладбище с зеленым захоронением.

Защитники зеленых захоронений утверждают, что их движение назрело уже давно. По данным находящегося в Калифорнии Зеленого похоронного совета, кладбища в Соединенных Штатах ежегодно сбрасывают в землю более 15 миллионов литров бальзамирующей жидкости, 64 тысячи тонн стали, а также 1,6 миллиона тонн бетона.

Население также меняет свои приоритеты. Согласно отчету Национальной ассоциации директоров похоронных служб, более половины умерших в США на сегодняшний день кремируют, тогда как в 1960-х годах этот показатель составлял всего 4%.

По мнению американцев, такой способ меньше вредит окружающей среде, но это не совсем так. Для кремации требуется нагрев печи до тысячи градусов по Цельсию в течение двух часов. Выбросы вредоносных веществ (диоксин, двуокись серы и углекислый газ) в атмосферу при этом примерно соответствуют выбросам автомобиля, проехавшего 800 километров.

Теперь, согласно данным ассоциации директоров похоронных служб, почти 52 процента американцев проявили интерес к вариантам такого естественного захоронения.