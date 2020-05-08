Как прыщи продлевают жизнь?

Акне доставляет молодым людям множество страданий, но их перспективы довольно оптимистичны. Как бы странно это ни звучало, высыпания на коже — гарант долгой жизни и отличного внешнего вида в зрелом возрасте. К такому выводу пришли ученые из Лондонского королевского колледжа, а результаты их исследования были опубликованы в журнале Investigative Dermatology.

Они изучили образцы кожи, взятые у 1 205 женщин-близнецов, четверть которых страдала акне. Выяснилось, что у последних существенно длиннее теломеры — концевые участки хромосом. Их можно сравнить с пластиковыми колпачками для каблуков, защищающими от изнашивания. С возрастом теломеры уменьшаются, и чем они прочнее, тем медленнее развиваются признаки старения.

Интересно, что у прыщавых людей также оказался менее выраженным ген p53, запускающий апоптоз — регулируемую гибель клеток. Ученым предстоит подробнее изучить этот механизм, чтобы выяснить, можно ли его регулировать и тем самым влиять на процесс увядания кожи.

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