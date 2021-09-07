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Человек

Для хорошего здоровья не нужно делать 10 000 шагов в день

National Geographic Россия
07 сентября 2021
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Фото: pixabay.com
У ученых есть для вас новая цифра.

Современные исследования показывают, что количество шагов, которые вы проходите в день, напрямую влияет на ваше здоровье. Так, выполнение большего количества шагов снижает риск преждевременной смерти. Обычно люди ориентируются на 10 000 шагов, считая эту цифру хорошим показателем ежедневной физической нагрузки.

Чтобы проверить это, ученые провели эксперимент, длившийся целых 13 лет: с 2005 по 2018 годы. Более чем две тысячи человек возрастом старше 45 лет носили шагомеры, которые отслеживали их ежедневное количество шагов и интенсивность шагов в часы бодрствования. К 2018 году 72 человека из исходной группы умерли.

Исследователи обнаружили, что люди, делающие не менее 7000 шагов в день, имеют примерно на 50-70 процентов более низкий риск ранней смерти по сравнению с теми, кто в среднем делает менее 7000 шагов в день. Сама по себе интенсивность шагов (измерение скорости сделанных шагов) не влияла на смертность.

При этом ученые обнаружили, что дальнейший прирост количества шагов после цифры 7000 не влиял на смертность. Они полагают, что после определенного момента дополнительные шаги, по-видимому, не имеют положительного эффекта — по крайней мере, в этом конкретном случае.

«Количество шагов в день - это простой, легко контролируемый показатель, и увеличение количества шагов в день может быть хорошим способом укрепления здоровья. 7000 шагов в день могут быть отличной целью для многих людей, которые в настоящее время не достигают этого показателя», – Аманда Палуч, ведущий автор исследования.

По словам Палуч, цифра 7000 не является магической и, вероятно, мы еще услышим различные версии по этой теме. Проблема в том, что исследования имело наблюдательный характер, и твердых выводов о влиянии двигательной активности на здоровье мы не можем. Но в ближайшем будущем появится больше статей на эту тему.

«В следующие несколько лет количество опубликованных статей, касающихся количества шагов и смертности, будет быстро расти, поскольку сейчас завершаются многие другие крупные акселерометрические измерения с использованием широкого спектра устройств и с периодом наблюдения 10 и более лет», — объяснила Николь Спартано, исследователь физической активности из Бостонского университета.

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