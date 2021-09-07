Для хорошего здоровья не нужно делать 10 000 шагов в день

Современные исследования показывают, что количество шагов, которые вы проходите в день, напрямую влияет на ваше здоровье. Так, выполнение большего количества шагов снижает риск преждевременной смерти. Обычно люди ориентируются на 10 000 шагов, считая эту цифру хорошим показателем ежедневной физической нагрузки.

Чтобы проверить это, ученые провели эксперимент, длившийся целых 13 лет: с 2005 по 2018 годы. Более чем две тысячи человек возрастом старше 45 лет носили шагомеры, которые отслеживали их ежедневное количество шагов и интенсивность шагов в часы бодрствования. К 2018 году 72 человека из исходной группы умерли.

Исследователи обнаружили, что люди, делающие не менее 7000 шагов в день, имеют примерно на 50-70 процентов более низкий риск ранней смерти по сравнению с теми, кто в среднем делает менее 7000 шагов в день. Сама по себе интенсивность шагов (измерение скорости сделанных шагов) не влияла на смертность.

При этом ученые обнаружили, что дальнейший прирост количества шагов после цифры 7000 не влиял на смертность. Они полагают, что после определенного момента дополнительные шаги, по-видимому, не имеют положительного эффекта — по крайней мере, в этом конкретном случае.