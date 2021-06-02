Добровольцы заразились малярией и помогли совершить открытие

Известно, что малярию переносят только женские особи некоторых видов комаров из рода Anopheles. Кровь животных необходима им для того, чтобы отложить яйца. Возбудителем малярии является одноклеточный паразит Plasmodium, который в активной или пассивной фазе присутствует в зараженных организмах. В результате происходит замкнутый круг: если комар кусает такого человека — попадающий внутрь паразит смешивается с его слюной и при очередном укусе снова попадает в кровь человека.

По информации ВОЗ, малярийные паразиты размножаются в печени, а затем в красных кровяных клетках. Первые симптомы проявляются через 1-2 недели. Известно четыре типа малярийных протистов: Plasmodium vivax, P. falciparum, P. malariae и P. ovale. За последние годы произошло также несколько случаев заболевания людей малярией Plasmodium knowlesi — малярией обезьян, которая встречается в некоторых лесных районах Юго-Восточной Азии.

До настоящего времени основные усилия по борьбе с малярией направлены на тип заболевания, вызванный P. falciparum: эта форма считается самой опасной — в африканском регионе южнее Сахары от нее ежегодно умирает около 400 тысяч человек. Между тем P.vivax распространен по планете гораздо шире: в 49 странах Центральной и Южной Америки, Африки, Азии и островов Тихого океана. Риску заражения подвергается более четырех миллиардов человек, притом главная опасность кроется именно в рецидивах.

Лечение вызванной P.vivax малярии не полностью уничтожает ее, а уменьшает симптомы, но паразит остается жизнеспособным и на некоторое время «прячется», а человек, носящий его внутри, не только заболевает снова, но и остается распространителем через комаров.