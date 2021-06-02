Добровольцы заразились малярией и помогли совершить открытие
Австралийские ученые при помощи добровольцев смогли определить место, где прячутся паразиты, вызывающие малярию. Протисты рода Plasmodium скапливаются в селезенке за первую неделю с момента попадания инфекции в организм. Это уточняет знания об опасном заболевании, позволяет лучше вырабатывать стратегию борьбы с ним и объясняет, почему хронические случаи долго остаются незамеченными при анализе крови, пока внезапно не приводят к рецидиву. Новое исследование также показывает, насколько быстро паразиты попадают в селезенку.
Известно, что малярию переносят только женские особи некоторых видов комаров из рода Anopheles. Кровь животных необходима им для того, чтобы отложить яйца. Возбудителем малярии является одноклеточный паразит Plasmodium, который в активной или пассивной фазе присутствует в зараженных организмах. В результате происходит замкнутый круг: если комар кусает такого человека — попадающий внутрь паразит смешивается с его слюной и при очередном укусе снова попадает в кровь человека.
По информации ВОЗ, малярийные паразиты размножаются в печени, а затем в красных кровяных клетках. Первые симптомы проявляются через 1-2 недели. Известно четыре типа малярийных протистов: Plasmodium vivax, P. falciparum, P. malariae и P. ovale. За последние годы произошло также несколько случаев заболевания людей малярией Plasmodium knowlesi — малярией обезьян, которая встречается в некоторых лесных районах Юго-Восточной Азии.
До настоящего времени основные усилия по борьбе с малярией направлены на тип заболевания, вызванный P. falciparum: эта форма считается самой опасной — в африканском регионе южнее Сахары от нее ежегодно умирает около 400 тысяч человек. Между тем P.vivax распространен по планете гораздо шире: в 49 странах Центральной и Южной Америки, Африки, Азии и островов Тихого океана. Риску заражения подвергается более четырех миллиардов человек, притом главная опасность кроется именно в рецидивах.
Лечение вызванной P.vivax малярии не полностью уничтожает ее, а уменьшает симптомы, но паразит остается жизнеспособным и на некоторое время «прячется», а человек, носящий его внутри, не только заболевает снова, но и остается распространителем через комаров.
Именно этот аспект может быть побежден благодаря новому открытию. Установлено, что размножающиеся паразиты могут создать себе резервуар в селезенке, и это также новое знание о еще одном этапе жизненного цикла протистов.
Стартом для исследования стали предположения об этом. Исходя из того, что в селезенке содержится много молодых кровяных клеток (ретикулоцитов), ученые выдвинули гипотезу, что они могут быть особенно привлекательными для протистов. Но каким образом они туда попадают, если попадают вообще, было не известно.
Принять участие в опасном эксперименте согласилось семь здоровых добровольцев, никогда ранее не болевших малярией. Трое были инфицированы дозой P. vivax, и четверо — P. falciparum. Добавив флуоресцентно меченые молекулы сахара в три органа: селезенку, печень и костный мозг — ученые могли наблюдать все стадии развития болезни при помощи магнитно-резонансной и позитронно-эмиссионной томографии.
В печени или костном мозге заметных изменений не наблюдалось, тогда как селезенка — ее скрытый отсек — оказалась местом скопления обоих типов протистов, но в основном — P. vivax.
Авторы исследования надеются, что визуализация поможет обнаруживать инфицирование на ранних стадиях. Вместе с тем эта процедура значительно дороже обычных анализов крови и может быть недоступна в тех частях мира, где малярия распространена особенно широко.