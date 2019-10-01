Доказано: жизнь у моря улучшает психическое здоровье

Исследователи из Университета Эксетера доказали, что жизнь на морском побережье улучшает психическое здоровье людей. Ученые опубликовали данные на основе опроса 26 тысяч респондентов в Англии.

Приблизительно каждый шестой взрослый житель Туманного Альбиона страдает психическими расстройствами, такими как тревога и депрессия. И эти симптомы гораздо чаще встречаются у людей из бедных семей. Результаты исследования показали, что доступ к побережью может улучшить здоровье и благополучие.

В исследовании сравнивались данные о здоровье людей, живущих менее чем в километре от побережья, и тех, кто находится более чем в 50 километрах от моря.

«Наше исследование впервые показывает, что люди в бедных домохозяйствах, живущих недалеко от побережья, испытывают меньше симптомов расстройств психического здоровья. Когда речь идет о психическом здоровье, эта «защитная» зона может сыграть полезную роль, помогая выровнять игровое поле между людьми с высоким и низким доходом», – говорит руководитель исследования доктор Джо Гарретт.

Эта работа стала частью проекта BlueHealth, финансируемого программой Horizon 2020 Европейского Союза.