Естественная продолжительность жизни человека – всего 38 лет

Процесс старения играет важную роль в биомедицинских и экологических исследованиях. Любые животные (в том числе люди) по мере взросления испытывают снижение биологических функций, что ограничивает их продолжительность жизни. Однако до сих пор было трудно определить, сколько лет «по умолчанию» может прожить определенный вид животных.

Большинство оценок получены с помощью небольшого числа особей, живущих в неволе, чей возраст на момент смерти был известен. Для долгоживущих видов трудно установить продолжительность жизни, поскольку они могут пережить поколение исследователей.

В новой работе ученых из Государственного объединения научных и прикладных исследований Австралии специалисты применили метод определения продолжительности жизни позвоночных на основе метилирования ДНК. Это процесс, в ходе которого метильные группы добавляются к молекуле ДНК и меняют активность этого сегмента, не влияя на последовательность нуклеиновой кислоты в нем.

Несмотря на то, что метилирование ДНК играет ключевую роль в развитии и старении организма и определяет продолжительность жизни, ни одно исследование до сих пор не использовало его оценку в качестве метода для оценки продолжительности жизни животных. Результаты исследования опубликованы в Scientific Reports, журнал Nature.