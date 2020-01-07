Естественная продолжительность жизни человека – всего 38 лет

Процесс старения играет важную роль в биомедицинских и экологических исследованиях. Любые животные (в том числе люди) по мере взросления испытывают снижение биологических функций, что ограничивает их продолжительность жизни. Однако до сих пор было трудно определить, сколько лет «по умолчанию» может прожить определенный вид животных.
Большинство оценок получены с помощью небольшого числа особей, живущих в неволе, чей возраст на момент смерти был известен. Для долгоживущих видов трудно установить продолжительность жизни, поскольку они могут пережить поколение исследователей.
В новой работе ученых из Государственного объединения научных и прикладных исследований Австралии специалисты применили метод определения продолжительности жизни позвоночных на основе метилирования ДНК. Это процесс, в ходе которого метильные группы добавляются к молекуле ДНК и меняют активность этого сегмента, не влияя на последовательность нуклеиновой кислоты в нем.
Несмотря на то, что метилирование ДНК играет ключевую роль в развитии и старении организма и определяет продолжительность жизни, ни одно исследование до сих пор не использовало его оценку в качестве метода для оценки продолжительности жизни животных. Результаты исследования опубликованы в Scientific Reports, журнал Nature.
Исследователи обнаружили, что продолжительность жизни гренландского кита, который считается самым долгоживущим млекопитающим в мире, составляет 268 лет. Это более чем на 50 лет больше, чем считалось ранее.
У вымершей гигантской черепахи острова Пинта продолжительность жизни составляла 120 лет. Последний представитель этого вида, Одинокий Джордж, умер в 2012 году в возрасте 112 лет.
Вымерший шерстистый мамонт доживал до 60 лет, что приблизительно соответствует нынешнему 65-летнему циклу жизни современного африканского слона.
Неандертальцы и денисовцы, тесно связанные с современными людьми, имели максимальную продолжительность жизни 37,8 лет. Однако и у раннего современного человека «естественная» продолжительность жизни составляет всего 38 лет. Считается, что люди современного анатомического облика (Homo sapiens sapiens) появились около 200 000 лет назад в Африке. Тем не менее, сегодня люди могут быть исключением из этого исследования, поскольку достижения в области медицины и образа жизни существенно повысили выживаемость человека.
Ученые отмечают, что знание продолжительности жизни диких животных имеет основополагающее значение для сохранения дикой природы. В случае исчезающих видов знание срока жизни может быть использовано для понимания того, какие популяции являются более жизнеспособными. А в таких отраслях, как рыболовство, продолжительность жизни необходимо знать для создания популяционных моделей с целью установления ограничений на вылов.