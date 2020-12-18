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Человек

Где лучше скрываться во время зомби-апокалипсиса? У ученых есть ответ

National Geographic Россия
18 декабря 2020
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Фото: pixabay.com
Главное, держаться подальше от метро.

Пытаясь лучше понять распространение реальных болезней, исследователи из Корнельского университета в США в 2015 году смоделировали распространение выдуманной «чумы зомби», путешествующей по континентальной части Соединенных Штатов. 

Их результаты показали, что лучшим убежищем во время зомби-апокалипсиса будут удаленные малонаселенные районы. Авторы назвали лучшим местом территории вроде Скалистых гор где-нибудь в Монтане или Канаде. 

«Учитывая динамику заболевания, когда зомби вторгаются в малонаселенные районы, вся вспышка замедляется — становится меньше людей, которых можно укусить, поэтому зомби начинают плодиться медленнее», — Алекс Алеми, ведущий автор исследования.

Согласно их модели, города, как и следовало бы ожидать, быстро гибнут под напором зомби. Можно лишь гадать, насколько быстро заражение распространилось бы в переполненном метро Нью-Йорка. Однако, моделирование показало, что вспышке болезни потребуются недели, чтобы охватить сельские общины, и месяцы, чтобы достичь часового пояса северных гор. 

Ученые отмечают, что в зависимости от того, насколько быстры зомби и насколько хорошо они могут преодолевать препятствия, вам может потребоваться пересмотреть некоторые оценки. 

В симуляции учитывалось население примерно в 300 миллионов человек, причем каждый предположительно находится в одном из четырех состояний: человек, зараженный, зомби и мертвый зомби.

Может показаться глупым моделировать вспышку зомби-чумы, но Пентагон и Центры по контролю за заболеваниями США использовали сценарии вспышек зомби для разработки программ обучения готовности к стихийным бедствиям, а также составления плана действий при непредвиденных обстоятельствах. 

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