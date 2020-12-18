Где лучше скрываться во время зомби-апокалипсиса? У ученых есть ответ

Согласно их модели, города, как и следовало бы ожидать, быстро гибнут под напором зомби. Можно лишь гадать, насколько быстро заражение распространилось бы в переполненном метро Нью-Йорка. Однако, моделирование показало, что вспышке болезни потребуются недели, чтобы охватить сельские общины, и месяцы, чтобы достичь часового пояса северных гор.

Ученые отмечают, что в зависимости от того, насколько быстры зомби и насколько хорошо они могут преодолевать препятствия, вам может потребоваться пересмотреть некоторые оценки.

В симуляции учитывалось население примерно в 300 миллионов человек, причем каждый предположительно находится в одном из четырех состояний: человек, зараженный, зомби и мертвый зомби.

Может показаться глупым моделировать вспышку зомби-чумы, но Пентагон и Центры по контролю за заболеваниями США использовали сценарии вспышек зомби для разработки программ обучения готовности к стихийным бедствиям, а также составления плана действий при непредвиденных обстоятельствах.

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