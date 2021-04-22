Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic Россия №208, апрель 2021
National Geographic Traveler № 78, март – май 2021
Как создаются корма для животных
Человек

Гены творчества Homo Sapiens оказались «секретным оружием» для выживания нашего вида

National Geographic Россия
22 апреля 2021
_-.jpg
Ученые нашли 267 генов, которые, похоже, дали человеку разумному решающее преимущество над неандертальцами.

Творчество – «секретное оружие» Homo sapiens – сыграло важную роль в выживании человеческого вида, дав ему большое преимущество перед неандертальцами. К таким выводам пришла международная группа ученых под руководством Университета Гранады (UGR), которая впервые идентифицировала серию из 267 генов, связанных с творчеством, которые отличают Homo sapiens от неандертальцев. 

Выводы ученых стали результатом междисциплинарного исследования, объединившего усилия искусственного интеллекта, молекулярной генетики, нейронауки, психологии и антропологии.

267 генов, идентифицированных исследователями как уникальные для Homo sapiens, являются частью большой группы из 972 генов, которые связаны с личностью у здоровых взрослых людей. Эти гены были обнаружены той же группой ученых в более ранних работах. 

Эти 267 генов, связанных с творчеством, присутствуют только у современных людей и, по-видимому, они сыграли значительную роль в наших доисторических поведенческих характеристиках, в том числе в развитии самосознания, здоровья и долголетия, умении сотрудничать и способностях к творчеству. Эти черты и социальные ценности отличают Homo Sapiens от неандертальцев и помогают повысить устойчивость к болезням, травмам и старению, а также позволяют нам легче адаптироваться к новой среде.

_-----.jpg
Читайте такжеНеандертальцы могли воспринимать и воспроизводить человеческую речь

Генетические сети гомининов развивались поэтапно. Самая примитивная сеть, возникшая 40 миллионов лет назад среди обезьян, отвечала за регулирование социальной привязанности, изучение привычек, разрешение конфликтов и регулирование импульсов. Третья и последняя сеть, возникшая 100 000 лет назад, была (и остается) связана с творческим самосознанием.

Исследование показало, что самая старая сеть генов эмоциональной реактивности почти идентична у шимпанзе, неандертальцев и Homo sapiens. Напротив, гены, связанные с самоконтролем и самосознанием у неандертальцев, находились «на полпути» между генами шимпанзе и Homo sapiens.

Те 267 генов, которые отличают современных людей от неандертальцев и шимпанзе, оказались генами, регулирующими РНК, а не генами, кодирующими белок. С использованием данных об экспрессии генов, магнитно-резонансной томографии мозга и генетических маркеров, основанных на методах искусственного интеллекта, исследователи смогли идентифицировать области мозга, в которых эти 267 генов были сверхэкспрессированы. 

Ученые говорят, что эти области в подавляющем большинстве связаны с человеческим творчеством, самосознанием и благополучием. Филогенетически они появились относительно недавно.

«Благодаря этим генам Homo sapiens обладал лучшей физической подготовкой, чем ныне вымершие гоминиды, что обеспечивало им более высокий уровень устойчивости к старению, травмам и болезням», – авторы исследования.

Используя генетические данные, ученые выяснили, что адаптивность и благополучие неандертальцев составляла примерно 60-70% от тех же показателей у Homo sapiens. Авторы работы настаивают, что полученные данные важны для нашего понимания факторов, которые в конечном итоге позволили Homo sapiens вытеснить неандертальцев и другие виды в прошлом. 

«Более долгая и здоровая жизнь могла продлить период обучения, связанный с юностью и отрочеством, что способствовало накоплению знаний. Это замечательная характеристика современного человека и важный фактор экономического и социального успеха», – объясняют исследователи. 

Креативность, поведенческая гибкость и открытость обучению дали Homo sapiens все, что было необходимо для выживания и более успешного расселения  по всему миру. 

_-.jpg
Читайте такжеУ коренных жителей Америки нашли общий ген с денисовским человеком

Ученые напоминают, что человеческое поведение не определяется исключительно нашими генами, а, скорее, зависит от множественных взаимодействий с окружающей средой. 

«У нас есть способность учиться и адаптироваться в свете нашего опыта, даже до степени изменения экспрессии наших генов. Человеческие творческие способности, социальность и здоровое долголетие возникли как реакция на необходимость адаптироваться к суровым и разнообразным условиям», – заключают авторы работы. 

рекомендации
Собака

Вкусная работа: как в Центре Hill's дегустируют корма для животных

Информация

Стоунхендж и каменные лабиринты России и Скандинавии

Карта, Россия

Россия из дома: фотосборник по итогам конкурса «National Geographic Россия»