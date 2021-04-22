Гены творчества Homo Sapiens оказались «секретным оружием» для выживания нашего вида

Творчество – «секретное оружие» Homo sapiens – сыграло важную роль в выживании человеческого вида, дав ему большое преимущество перед неандертальцами. К таким выводам пришла международная группа ученых под руководством Университета Гранады (UGR), которая впервые идентифицировала серию из 267 генов, связанных с творчеством, которые отличают Homo sapiens от неандертальцев.

Выводы ученых стали результатом междисциплинарного исследования, объединившего усилия искусственного интеллекта, молекулярной генетики, нейронауки, психологии и антропологии.

267 генов, идентифицированных исследователями как уникальные для Homo sapiens, являются частью большой группы из 972 генов, которые связаны с личностью у здоровых взрослых людей. Эти гены были обнаружены той же группой ученых в более ранних работах.

Эти 267 генов, связанных с творчеством, присутствуют только у современных людей и, по-видимому, они сыграли значительную роль в наших доисторических поведенческих характеристиках, в том числе в развитии самосознания, здоровья и долголетия, умении сотрудничать и способностях к творчеству. Эти черты и социальные ценности отличают Homo Sapiens от неандертальцев и помогают повысить устойчивость к болезням, травмам и старению, а также позволяют нам легче адаптироваться к новой среде.