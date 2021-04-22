Гены творчества Homo Sapiens оказались «секретным оружием» для выживания нашего вида

Творчество – «секретное оружие» Homo sapiens – сыграло важную роль в выживании человеческого вида, дав ему большое преимущество перед неандертальцами. К таким выводам пришла международная группа ученых под руководством Университета Гранады (UGR), которая впервые идентифицировала серию из 267 генов, связанных с творчеством, которые отличают Homo sapiens от неандертальцев.
Выводы ученых стали результатом междисциплинарного исследования, объединившего усилия искусственного интеллекта, молекулярной генетики, нейронауки, психологии и антропологии.
267 генов, идентифицированных исследователями как уникальные для Homo sapiens, являются частью большой группы из 972 генов, которые связаны с личностью у здоровых взрослых людей. Эти гены были обнаружены той же группой ученых в более ранних работах.
Эти 267 генов, связанных с творчеством, присутствуют только у современных людей и, по-видимому, они сыграли значительную роль в наших доисторических поведенческих характеристиках, в том числе в развитии самосознания, здоровья и долголетия, умении сотрудничать и способностях к творчеству. Эти черты и социальные ценности отличают Homo Sapiens от неандертальцев и помогают повысить устойчивость к болезням, травмам и старению, а также позволяют нам легче адаптироваться к новой среде.
Генетические сети гомининов развивались поэтапно. Самая примитивная сеть, возникшая 40 миллионов лет назад среди обезьян, отвечала за регулирование социальной привязанности, изучение привычек, разрешение конфликтов и регулирование импульсов. Третья и последняя сеть, возникшая 100 000 лет назад, была (и остается) связана с творческим самосознанием.
Исследование показало, что самая старая сеть генов эмоциональной реактивности почти идентична у шимпанзе, неандертальцев и Homo sapiens. Напротив, гены, связанные с самоконтролем и самосознанием у неандертальцев, находились «на полпути» между генами шимпанзе и Homo sapiens.
Те 267 генов, которые отличают современных людей от неандертальцев и шимпанзе, оказались генами, регулирующими РНК, а не генами, кодирующими белок. С использованием данных об экспрессии генов, магнитно-резонансной томографии мозга и генетических маркеров, основанных на методах искусственного интеллекта, исследователи смогли идентифицировать области мозга, в которых эти 267 генов были сверхэкспрессированы.
Ученые говорят, что эти области в подавляющем большинстве связаны с человеческим творчеством, самосознанием и благополучием. Филогенетически они появились относительно недавно.
Используя генетические данные, ученые выяснили, что адаптивность и благополучие неандертальцев составляла примерно 60-70% от тех же показателей у Homo sapiens. Авторы работы настаивают, что полученные данные важны для нашего понимания факторов, которые в конечном итоге позволили Homo sapiens вытеснить неандертальцев и другие виды в прошлом.
«Более долгая и здоровая жизнь могла продлить период обучения, связанный с юностью и отрочеством, что способствовало накоплению знаний. Это замечательная характеристика современного человека и важный фактор экономического и социального успеха», – объясняют исследователи.
Креативность, поведенческая гибкость и открытость обучению дали Homo sapiens все, что было необходимо для выживания и более успешного расселения по всему миру.
Ученые напоминают, что человеческое поведение не определяется исключительно нашими генами, а, скорее, зависит от множественных взаимодействий с окружающей средой.
«У нас есть способность учиться и адаптироваться в свете нашего опыта, даже до степени изменения экспрессии наших генов. Человеческие творческие способности, социальность и здоровое долголетие возникли как реакция на необходимость адаптироваться к суровым и разнообразным условиям», – заключают авторы работы.