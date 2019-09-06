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Человек

Германия планирует запретить одноразовые пластиковые пакеты

06 сентября 2019
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European Parliament / Flickr.com
Страна присоединяется к растущему движению по борьбе с глобальным загрязнением окружающей среды.

Правительство предложило ввести запрет на одноразовые пластиковые пакеты с 2020 года, и есть очень большая вероятность, что соответствующий закон будет принят.

«Подавляющее большинство немцев хотят этого запрета», – заявила министр окружающей среды Свенья Шульце, которая представила инициативу и надеется, что вскоре та станет законом.

Супермаркетам и другим предприятиям розничной торговли будет запрещено продавать пластиковые пакеты, в том числе те, которые считаются биоразлагаемыми или производимыми из возобновляемых источников.

Нарушение запрета, который должен вступить в силу в первой половине следующего года, грозит предприятиям штрафами до 100 тысяч евро.

В 2016 году предприятиям розничной торговли в Германии запретили бесплатно раздавать покупателям пластиковые пакеты. По словам представителей министерства окружающей среды, это снизило использование пакетов на душу населения почти втрое – с 68 штук пакетов на душу населения в год до 24 штук.

Запланированный на 2020 год запрет не распространяется на тонкие отрывные полиэтиленовые пакеты, которые обычно можно найти в супермаркетах, торгующих фруктами и овощами.

Согласно запланированному закону, будет введен шестимесячный переходный период, который позволит ритейлерам сократить оставшиеся запасы пакетов до того, как запрет вступит в силу.

Запланированный на 2020 год запрет не будет распространяться на очень тонкие отрывные полиэтиленовые пакеты, которые обычно можно найти в супермаркетах для взвешивания фруктов и овощей. Справедливое опасение заключается в том, что запрет на них приведет к тому, что производители будут расфасовывать фрукты и зелень отдельно в пластиковую упаковку.

Использование одноразового пластика вскоре запретят на Эвересте, а с 2021 года аналогичный запрет вступит в силу в Канаде. 

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В Пакистане запретили одноразовые пакеты
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