Гид Уайт-Айленд застал мини-извержение задолго до погубившей его катастрофы

Извержение вулкана на острове Уайт-Айленд унесло жизни 8 человек. Еще 8 считаются пропавшими без вести, но шанс того, что кто-нибудь из них выжил, близок к нулю. 20 человек находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Среди погибших оказался местный гид Хейден Маршалл-Инман, который водил туристические группы на остров на протяжении многих лет.

В выложенном на YouTube видеоролике (июль 2018 года), снятом компанией-гидом NZ Pocket Guide, Маршалл-Инман рассказал о неприятном опыте, который он пережил несколько месяцев назад.

«Прошлый сентябрь был, наверное, самым нервным месяцем в моей жизни», — сказал он, переправляя туристов на остров на маленькой резиновой лодке.

«Когда мы приехали сюда, произошел выброс пепла. Мы двигались как раз в его сторону, и я испытывал невероятный страх», — Маршалл-Инман.