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Человек

Гид Уайт-Айленд застал мини-извержение задолго до погубившей его катастрофы

15 декабря 2019
Хейден Маршалл-Инман
Хейден Маршалл-Инман стал первой подтвержденной жертвой извержения на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии.

Извержение вулкана на острове Уайт-Айленд унесло жизни 8 человек. Еще 8 считаются пропавшими без вести, но шанс того, что кто-нибудь из них выжил, близок к нулю. 20 человек находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Среди погибших оказался местный гид Хейден Маршалл-Инман, который водил туристические группы на остров на протяжении многих лет.

В выложенном на YouTube видеоролике (июль 2018 года), снятом компанией-гидом NZ Pocket Guide, Маршалл-Инман рассказал о неприятном опыте, который он пережил несколько месяцев назад.

«Прошлый сентябрь был, наверное, самым нервным месяцем в моей жизни», — сказал он, переправляя туристов на остров на маленькой резиновой лодке.

«Когда мы приехали сюда, произошел выброс пепла. Мы двигались как раз в его сторону, и я испытывал невероятный страх», — Маршалл-Инман.

Новость о смерти Хейдена сообщил его брат Марк.

«Друзья и семья, у меня очень печальная новость. Мой брат Хейден Маршалл-Инман умер, делая то, что любил. Спасибо за все ваши сообщения. Я буду на связи, когда узнаю больше», — написал он в фейсбуке.

Хейден увлекался приключениями на открытом воздухе, дайвингом и рыбалкой. Друзья, вспоминая о Хейдене, называют его щедрым, жизнерадостным и энергичным человеком с «самым добрым сердцем».