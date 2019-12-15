Гид Уайт-Айленд застал мини-извержение задолго до погубившей его катастрофы

Извержение вулкана на острове Уайт-Айленд унесло жизни 8 человек. Еще 8 считаются пропавшими без вести, но шанс того, что кто-нибудь из них выжил, близок к нулю. 20 человек находятся в больнице в тяжелом состоянии.
Среди погибших оказался местный гид Хейден Маршалл-Инман, который водил туристические группы на остров на протяжении многих лет.
В выложенном на YouTube видеоролике (июль 2018 года), снятом компанией-гидом NZ Pocket Guide, Маршалл-Инман рассказал о неприятном опыте, который он пережил несколько месяцев назад.
«Прошлый сентябрь был, наверное, самым нервным месяцем в моей жизни», — сказал он, переправляя туристов на остров на маленькой резиновой лодке.
«Когда мы приехали сюда, произошел выброс пепла. Мы двигались как раз в его сторону, и я испытывал невероятный страх», — Маршалл-Инман.
Новость о смерти Хейдена сообщил его брат Марк.
«Друзья и семья, у меня очень печальная новость. Мой брат Хейден Маршалл-Инман умер, делая то, что любил. Спасибо за все ваши сообщения. Я буду на связи, когда узнаю больше», — написал он в фейсбуке.
Хейден увлекался приключениями на открытом воздухе, дайвингом и рыбалкой. Друзья, вспоминая о Хейдене, называют его щедрым, жизнерадостным и энергичным человеком с «самым добрым сердцем».