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Человек

Глубинный исследователь: Кэти Крофф Белл

Энни Рот
22 декабря 2020
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Кэти Крофф Белл
Фото: Ребекка Хейл
Океанограф выступает за разнообразие в науке.

Большую часть глубоководной среды обитания – самой обширной на планете – нам только предстоит изучить. Ученые уже не один десяток лет отправляют зонды и сканируют глубокие воды с помощью подлодок и телеуправляемых подводных аппаратов, однако все это позволило увидеть лишь небольшую часть подводного мира.

Кэти Крофф Белл считает, что исследование неизведанных вод – отличная возможность привлечь в науку женщин и людей с разным цветом кожи.

Кэти – член Национального географического общества и эксперт по глубоким морям (глубины ниже 200 метров). С 1999 года она побывала более чем в 40 океанографических и археологических экспедициях. Когда Кэти начинала, в этой сфере работало очень мало женщин.

«Если мы намерены исследовать весь океан, нам нужны не только новые технологии, но и новые сообщества людей», – уверена Кэти.

Двигаясь в этом направлении, Белл создала многонациональное объединение исследователей и студентов.

В последние годы новые технологии в области робототехники позволили Кэти и другим ученым совершить значимые открытия. В 2019-м студенты и лаборатория технологии исследований National Geographic первыми задокументировали присутствие многожаберных акул на Галапагосских островах. Ну а при помощи глубоководных камер и прямых эфиров, организуемых во время экспедиций, Кэти позволяет тысячам людей по всему миру исследовать океан вместе с ней. 

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