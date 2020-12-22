Глубинный исследователь: Кэти Крофф Белл

Большую часть глубоководной среды обитания – самой обширной на планете – нам только предстоит изучить. Ученые уже не один десяток лет отправляют зонды и сканируют глубокие воды с помощью подлодок и телеуправляемых подводных аппаратов, однако все это позволило увидеть лишь небольшую часть подводного мира.

Кэти Крофф Белл считает, что исследование неизведанных вод – отличная возможность привлечь в науку женщин и людей с разным цветом кожи.

Кэти – член Национального географического общества и эксперт по глубоким морям (глубины ниже 200 метров). С 1999 года она побывала более чем в 40 океанографических и археологических экспедициях. Когда Кэти начинала, в этой сфере работало очень мало женщин.