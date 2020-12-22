Глубинный исследователь: Кэти Крофф Белл
Большую часть глубоководной среды обитания – самой обширной на планете – нам только предстоит изучить. Ученые уже не один десяток лет отправляют зонды и сканируют глубокие воды с помощью подлодок и телеуправляемых подводных аппаратов, однако все это позволило увидеть лишь небольшую часть подводного мира.
Кэти Крофф Белл считает, что исследование неизведанных вод – отличная возможность привлечь в науку женщин и людей с разным цветом кожи.
Кэти – член Национального географического общества и эксперт по глубоким морям (глубины ниже 200 метров). С 1999 года она побывала более чем в 40 океанографических и археологических экспедициях. Когда Кэти начинала, в этой сфере работало очень мало женщин.
Двигаясь в этом направлении, Белл создала многонациональное объединение исследователей и студентов.
В последние годы новые технологии в области робототехники позволили Кэти и другим ученым совершить значимые открытия. В 2019-м студенты и лаборатория технологии исследований National Geographic первыми задокументировали присутствие многожаберных акул на Галапагосских островах. Ну а при помощи глубоководных камер и прямых эфиров, организуемых во время экспедиций, Кэти позволяет тысячам людей по всему миру исследовать океан вместе с ней.