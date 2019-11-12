Greenpeace предложил Минприроды запретить одноразовый пластик

Greenpeace предлагает Минприроды ввести в стране запрет на оборот товаров из одноразового пластика, которые чаще всего загрязняют окружающую среду. В список вошли: пакеты-майки и фасовочные пакеты, контейнеры и посуда (пищевые контейнеры, чашки, стаканчики, крышки от стаканчиков, столовые приборы), ватные палочки на пластиковой основе, влажные салфетки, трубочки и ложки для напитков, пластиковые палочки для воздушных шаров, палочки для конфет. Кроме того, Greenpeace требует усовершенствовать механизм расширенной ответственности производителя (РОП) и ввести 100% норматив утилизации на сигаретные фильтры, зажигалки, женские прокладки, тампоны, а также рыболовные сети и снасти.

В организации предлагают повысить нормативы РОП до 100% для пластиковых бутылок, тары и упаковки продуктов питания, бытовой химии и косметики. Это значит, что производителям и импортерам нужно будет организовать сбор и утилизацию своих товаров и упаковки, а в противном случае — платить повышенный экологический сбор.