Грета Тунберг претендует на Нобелевскую премию мира

Имя лауреата Нобелевской премии мира станет известно 11 октября, и существует большая вероятность, что победительницей станет Грета Тунберг. По мнению букмекеров, ее шансы получить награду выше, чем у римского папы Франциска и агентства беженцев США.

«Трудно оспорить то воздействие, которое оказывают акции Тунберг на весь мир, и это сказывается на ее шансах как наиболее вероятного претендента на Нобелевскую премию мира», – считает Джессика О'Рейли, представитель британской букмекерской конторы Ladbrokes.

Шведская школьница Грета Тунберг (Greta Thunberg) с 2018 года является «лицом» экологического движения является. В конце августа того года, накануне начала учебного года и выборов, она отказалась выходить на занятия, потребовав от будущего правительства обратить внимание на климатические проблемы. С сентября она стала проводить по пятницам, в учебное время, пикеты возле парламента: до тех пор, пока Швеция не присоединится к Парижскому соглашению. Тогда ей было 15 лет.

Ее действия нашли отклик по всему миру, породив массовые мероприятия, известные как «школьные забастовки за климат», или «пятницы за будущее».

В сентябре Тунберг выступила с трибуны на климатическом саммите ООН в Нью-Йорке, обвинив его участников в бездействии. Она напомнила, что пока власть имущих интересуют только деньги и экономический рост, в мире умирают люди и разрушаются экосистемы.